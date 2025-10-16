HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?

El CIS

Javier González Lena

Badajoz

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

A nadie se le escapa que ya no es lo que era. Tuvo su tiempo en el que fue un prestigioso centro de estudios demoscópicos. ... Pero hete aquí que llega a él el Sr. Tezanos y lo ha convertido en la oficina de publicidad y propaganda de la Moncloa. El último sondeo, que dispara a 15 puntos la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular, ha sido recibido por la ciudadanía como un chiste malo e incluso por la mayoría de la prensa española. Además lo curioso es, que se ha efectuado el sondeo cuando asistimos atónitos, un día sí y otro también, a continuos escándalos de los presuntos casos de corruptela de algunos que fueron miembros con papel destacado dentro del Gobierno, presuntos delitos que habrá que demostrar en los juzgados, obviamente. Y si a esto añadimos el caso del hermano del Presidente y su Señora Doña Begoña, más el procesamiento del Fiscal General del Estado, nos cuesta no ya creer, sino otorgar la menor credibilidad al último 'chiste sociológico' del agradecido señor Tezanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  2. 2 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  3. 3 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  4. 4 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  7. 7 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  10. 10 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El CIS