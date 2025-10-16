Comenta Compartir

A nadie se le escapa que ya no es lo que era. Tuvo su tiempo en el que fue un prestigioso centro de estudios demoscópicos. ... Pero hete aquí que llega a él el Sr. Tezanos y lo ha convertido en la oficina de publicidad y propaganda de la Moncloa. El último sondeo, que dispara a 15 puntos la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular, ha sido recibido por la ciudadanía como un chiste malo e incluso por la mayoría de la prensa española. Además lo curioso es, que se ha efectuado el sondeo cuando asistimos atónitos, un día sí y otro también, a continuos escándalos de los presuntos casos de corruptela de algunos que fueron miembros con papel destacado dentro del Gobierno, presuntos delitos que habrá que demostrar en los juzgados, obviamente. Y si a esto añadimos el caso del hermano del Presidente y su Señora Doña Begoña, más el procesamiento del Fiscal General del Estado, nos cuesta no ya creer, sino otorgar la menor credibilidad al último 'chiste sociológico' del agradecido señor Tezanos.

Cartas al director