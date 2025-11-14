HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

De Sudán no habla nadie

Javier González Lena Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Hace una semana, en Sudán la milicia supremacista árabe asesinó a cerca de 500 sanitarios, enfermos y parte de sus acompañantes, en un ataque contra ... el Hospital Materno Saudí de El Fasher. Algunas organizaciones humanitarias lo denunciaron y ya no dudan en calificar como un genocidio, dirigido especialmente contra la comunidad zaghawa, lo que está ocurriendo en Sudán. En España no se oye a algunos progresistas, ni a los de la flotilla nada de nada. Naciones Unidas ha decretado la hambruna total en El Fasher. También denuncia ejecuciones sumarias, violaciones o torturas, etc. Estamos ante una alarmante situación humanitaria y un clamoroso silencio internacional. Hay testimonio en vídeo de violaciones de mujeres y niñas a punta de pistola. Los paramilitares sudaneses también han asesinado y secuestrado a trabajadores humanitarios y voluntarios locales, un acto canallesco que es un crimen de guerra. La guerra civil en Sudán ha provocado una de las mayores crisis de desplazados del mundo. Se calcula que hay 11,3 millones de desplazados internos y cuatro millones de personas han huido a países vecinos, principalmente Egipto, Sudán del Sur y Chad. ¿Aquí no decimos nada señores políticos españoles, grupo de la flotilla, manifestantes propalestina, Sumar, Podemos? Hipócritas.

hoy De Sudán no habla nadie