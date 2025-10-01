HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 30 de septiembre, en Extremadura?
Cartas al director

Sanguijuelas del Guadiana

Javier García Ramos

Badajoz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

En contra de lo que pueda parecer, estas letras no tratan de política territorial nacional. Los que peinamos canas y somos aficionados a la música ... hemos tenido la fortuna de ver nacer a grandes artistas y bandas de rock españolas y extranjeras, desde los años 60.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  2. 2 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  3. 3

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  4. 4 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  5. 5

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  6. 6 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  7. 7 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  8. 8 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  9. 9 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  10. 10 El nuevo hotel, Te Alquilo y Punto Navalmoral, empezará a funcionar este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sanguijuelas del Guadiana