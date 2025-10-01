En contra de lo que pueda parecer, estas letras no tratan de política territorial nacional. Los que peinamos canas y somos aficionados a la música ... hemos tenido la fortuna de ver nacer a grandes artistas y bandas de rock españolas y extranjeras, desde los años 60.

El azar es caprichoso y el genio se manifiesta en cualquier lugar; nos ha vuelto a tocar en Extremadura. Estamos asistiendo al debut de otro de esos grupos que será recordado: Sanguijuelas del Guadiana, integrado por tres jóvenes nacidos y criados en Casas de Don Pedro.

El nombre es rompedor para un grupo musical, muchos recordamos esos bichinos que se nos pegaban a las piernas cuando de pequeños nos bañábamos en el río. Mezclan rock, flamenco, rumba, folklore y música electrónica; influencias muchas, las comparaciones son innecesarias, toca disfrutar del momento.

Rezuman frescura, sencillez y calidad, con nuestro acento y nuestras palabras, sin complejos, Extremadura en vena.

Sus letras emocionan, son sentidas, naturales y directas, manifiestan apego a su tierra. Además son respetuosas, nada que ver con otros productos contemporáneos. Los estribillos son adictivos y algunas canciones alcanzarán la categoría de himno. En su primer disco les acompaña la voz de la cantaora Celia Romero, de Herrera del Duque, un deleite para los oídos.

Llevan el año recorriendo España entera y han tocado en México, cosechando el reconocimiento general. Mientras tanto, estamos esperando que vengan aquí, a un recinto grande que no requiera hacer una carrera de velocidad virtual para conseguir las entradas.

En su día echamos los dientes con los escarabajos y ahora se nos cae el pelo con los sanguijuelas, casualidad y causalidad.