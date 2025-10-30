El odio es el mensaje y el zasca, la noticia. ¿A quién le interesan los razonamientos, los debates, los argumentos? Los hechos aburren, los insultos ... excitan. Provocar la reflexión es perder el tiempo, buscar el 'clickbait' es la aspiración suprema. Para incitar a hacer clic en un enlace, nada peor que un pensamiento, nada mejor que un hachazo. «Los diez mejores zascas de Pedro Sánchez», he ahí un buen titular para enganchar. «Diez bofetadas verbales de Feijóo que no te puedes perder», ese es el camino para sorprender, atrapar y estimular el encono, la rabia y la inquina. Todo vale si conduce hacia el clic anhelado.

El pasado fin de semana, asistí en Cáceres a la VI Bienal Vargas Llosa. 60 intelectuales, escritores y periodistas participaron en 18 debates sobre los medios, la literatura y las preguntas de la vida. Fue algo así como unos ejercicios espirituales del liberalismo. Marta San Miguel, Julián Quirós, Savater, Prada, Trapiello, Vásquez, Garrocho, Amat, Uclés, Pisón… Una nómina formidable de polemistas con fundamentos en un paréntesis reflexivo con la perplejidad como postura intelectual. En un mundo de certezas en cabezas de chorlito, la duda como acicate y una conclusión optimista: las fuerzas políticas viven en la polarización, les interesa, la fomentan, pero en la sociedad civil aún no ha eclosionado el huevo del odio.

¿Para qué sirve un columnista?, me pregunto en los momentos de incertidumbre y tribulación. Creo que ya he descubierto cuál es hoy nuestra tarea, nuestra responsabilidad: evitar que la confrontación que fomentan los partidos llegue a la sociedad civil. Hay que preservar la avenencia, fomentar el acuerdo, desterrar el zasca armados de ironía.