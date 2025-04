El trol y la tilde

Comenta Compartir

No leo los comentarios digitales desde el año 2005. Me gusta que haya muchos, pero no los leo desde que escribí un artículo sobre un ... héroe de Filipinas, un comentarista aseguró que había puesto fue con tilde, comprobé en el papel y en el digital si había tenido ese desliz y resultó que no. Pero daba lo mismo. El sagaz comentarista denunció una tilde fantasma y lo siguieron más de 30 poniéndome a caldo por haber escrito fué en vez de fue. Yo me desesperaba, volvía a consultar el artículo, me restregaba los ojos por si no veía bien y nada, allí seguía el fue sin tilde, que, sin embargo, decenas de lectores y comentaristas veían con tilde o, quizás, seguían al primero de la fila sin molestarse en comprobar su denuncia.

Como cualquier columnista, antes de la 'fake' acentual, había recibido otros comentarios desagradables, pero no me habían importado. Me parecía normal que me pusieran a pan pedir por razones políticas, gastronómicas e incluso personales, pero la ortografía es sagrada y me planté. Parece ser que el Gobierno también se ha plantado y valorará la ortografía, aunque solo un poquito: en el examen de EBAU, la Selectividad de toda la vida, las faltas podrán bajar hasta un 10% la nota. Cuarenta y tres años de experiencia me dicen que hay tres tipos de estudiantes: los que no cometen casi ninguna falta, los que escriben tan mal que no deberían aprobar Selectividad y la mayoría, que se lía con las tildes, ya sea la diacrítica en los monosílabos, ya sea la tilde en los hiatos, ya sea en qué, cómo, cuándo, dónde y en por que, por qué, porque y porqué. Si dominan esto, no habrá merma del 10%, siempre que no les corrija el examen el 'troll' que veía tildes donde no las había.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Selectividad