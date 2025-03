El predicador

Comenta Compartir

Mi hijo me acusa de no discutir. Me llama 'el encantado de la vida' porque todo lo que sucede en casa me parece bien y ... lo que sucede fuera lo acepto con resignación. Mi hijo opina que soy un perezoso y un aburrido por no complicarme la vida escribiendo 'contra esto y aquello'. Yo replico: «Eso lo hacía Unamuno y mira cómo acabó. Mejor Valle Inclán ironizando sobre 'el ruedo ibérico'. Creo, hijo mío, que, en estos momentos, es lo más responsable». Él niega y me espolea basándose en su experiencia en las redes sociales y en la vida cotidiana: «Hoy no se brilla pensando, sino peleando; no se vence explicando, sino abroncando; no se triunfa ironizando, sino atacando».

«Respeto tu razonamiento», le anuncio con mesura y él se sube por las paredes: «¿Ves? ¡Eres un flojo! Así, respetando, no vas a ninguna parte». Su intento de azuzarme está fundamentado. Con templanza y moderación no pasas de 100 seguidores en X. Para gustar, hay que ser pendenciero y camorrista, pero no me sale de manera natural. En la gresca, me siento ridículo y en la trifulca, grotesco. Si la bronca es hoy la destreza imprescindible para que triunfen las ideas, prefiero la derrota. Cuando intento entrevistar a pensadores ecuánimes, se resisten. Argumentan que, si exponen sus ideas en público, se verán sometidos al linchamiento y la lapidación en las plazas populacheras de X y Facebook. Los líderes de opinión de este tiempo son los malotes con cara dura: asesores y jefes de gabinete con pocas ideas, pero muy útiles para aplicarlas en el fragor de la refriega. Son púgiles con eslóganes, no intelectuales con argumentos. La templanza no se retuitea, pero hay que invocarla. «Papá, pareces un predicador».

