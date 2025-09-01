HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 31 de agosto, en Extremadura?
R. C.

Ajedrez en el paraíso

A la última ·

Todo paraíso tiene su purgatorio y este comenzaba al atardecer

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:00

Este verano, he pasado una semana en un hotel de la costa llamado Paraíso. Y, efectivamente, podía presumir de ser un edén. Mi Paraíso no ... lucía cuatro estrellas, pero el armario de la habitación era clásico de dos cuerpos, no una barrita moderna con cuatro perchas colgando; al lado de la cama, no había un madero rústico ni una innovadora plataforma de metacrilato, sino una mesilla con dos cajones; el papel higiénico era resistente, no se rasgaba al primer envite, y hasta tenía ese práctico bidé que muchos hoteles de lujo han eliminado porque les debe de parecer poco sofisticado.

