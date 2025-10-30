HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Cartas al director

¿Os habéis dado cuenta?

J Leal Benavides Badajoz

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

¿Os habéis dado cuenta de con qué facilidad nos quitan nuestro dinero y con qué dificultad vuelve si ha sido retirado indebidamente? Tienes que ... hacer cualquier trámite y, antes de que te rellenen la instancia... a pagar. Que tienes que cumplir con tus obligaciones con Hacienda y te sale positiva... a pagar. Si Hacienda se equivoca obligándote a declarar por su error, búscate a un buen abogado para que reclame por ti; pero antes, el señor abogado te instará a que le adelantes una cantidad para mover papeles, ya sabes... a pagar. Luego, si la Hacienda de todos se sacará un as de la manga en modo excusa que eche abajo tus sólidos argumentos para que te devuelvan lo cobrado de más, lo hará con un «¿pero había recibido usted requerimiento por escrito de bla, bla, bla?». Lástima: no hay devolución. Que vendes una propiedad... ahí es letal para tu cuenta corriente. Antes de que entres por tu casa, tu cuenta ha sufrido tal destrozo que no podrías imaginar. ¡Ojo!, y no me refiero al montante del valor del inmueble: notarios, registradores, comisiones de apertura... He comprado por internet uno de esos inútiles cachivaches que llenan nuestros cajones: pues pase su tarjetita, ipso facto. Que el cachivache lo tienes que devolver uf... la odisea para que retorne tu dinero es extraordinaria. Tienes que dar explicaciones, enviar fotos... y pasan días y días de verificación.Y cuando ya transfieren el importe de la devolución, ¡oh!, tu querido banco se queda con tu dinero varios días más, en una suerte de verificación absurda que consiste en jugar con tu dinero unos días más. Así que, nuestro dinero va a dos velocidades: en modo salida es una liebre; en modo retorno, una tortuga.

