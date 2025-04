Del gin-tonic a la luz

Hacemos risas sobre una Navidad sin gin-tonic o whisky porque el comercio entre la Unión Europea y Gran Bretaña se ha puesto imposible tras ... el 'brexit, y no nos damos cuenta de que detrás de esa anécdota hay un serio problema de desajustes en la producción y el comercio mundiales que pueden llevar a que en unos meses nos duela a todos la cabeza y no precisamente porque nos hayamos pasado con el número de gin-tonics.

Estábamos felices porque la crisis sanitaria remite y el dinero de Europa empieza a fluir y nos hemos dado de bruces con una inflación preocupante: un 5,5% en octubre, la más alta en 29 años. La subida de la electricidad y los carburantes hace que los precios se disparen a niveles que no habíamos conocido en décadas.

Es cierto que llevamos meses preocupados por el imparable alza del precio de la luz, pero tal vez muchos ciudadanos no éramos conscientes de que esa subida se iba a traducir en un encarecimiento general de los precios. Cuando leemos que las industrias que tienen altos consumos de electricidad deben adaptar sus horarios de trabajo, como la Siderúrgica Balboa, y se van a ver obligadas a subir sus precios entendemos que la rueda de la inflación ya se ha puesto en marcha y no es fácil detenerla.

El profesor Fernando Faces explicaba en su conferencia del pasado jueves en Badajoz en la presentación de la revista Quién es Quién en Extremadura cómo la situación geopolítica puede interferir en las previsiones de crecimiento que tiene Europa y España. Es decir, que Rusia y Argelia no garanticen el suministro de gas que necesitamos, o provoquen subidas bruscas de precios, va a lastrar nuestra economía. La globalización, amigos, no es solo pedir unas zapatillas que están en China o Estados Unidos y tenerlas en casa en menos de una semana, sino depender de que Argelia cierre el grifo del gasoducto a Marruecos y, un mes después, suba el precio del gas.

¿Debemos alarmarnos tanto como para temer que el próximo invierno no podamos poner la calefacción porque el gas es muy caro? ¿Puede haber incluso problemas de suministro? No parece que, salvo catástrofe política, estemos en esa situación. La ministra Teresa Ribera ya ha viajado a Argelia para asegurar que las relaciones con su gobierno son las mejores y se garantiza la llegada del gas a España aun en el caso de que no haya acuerdo con Marruecos. Uno de los consejos del profesor Faces es que Europa acelere la transición hacia las energías renovables, un sector en el que Extremadura está jugando fuerte. Sería la vía para ganar autonomía ante los vaivenes de los países productores. Pero, aún acelerando su desarrollo, quedan años para que el peso de las renovables sea suficiente para compensar otras fuentes. El profesor Faces recordó la crisis del petróleo de 1973, aquella que desató una inflación brutal y una recesión. Estamos en mejor situación que entonces, porque hay instrumentos de intervención económica más potentes, pero debería encenderse una alerta en nuestros gobernantes para que abandonen batallas estériles y se centren en controlar esta inflación que repunta. No hay que olvidar que la inflación no es neutra, castiga a quien menos tiene y hace crecer la desigualdad. Los ricos serán más ricos, pero las clases media y baja serán más pobres. Ya no es que las copas nos vayan a salir más caras, nos va salir cara la vida entera.