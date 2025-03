La genia y los pavos

Hoy cumpliría cien años Lola Flores. Le hubiera gustado cumplirlos en velas, claro, pero también en perras: «Si una peseta diera cada español», dijo tras ... el palo del fisco. Lo soltó sin saber que esa frase iba a pasar al acervo popular, como la de «Quién no se ha dado un pipazo con una buena amiga» o como la contestación gloriosa que le dio a Lauren Postigo al pillarla en un renuncio: «Cuando yo digo mentiras las convierto en verdad». Porque mintió muchas veces, a pesar de que no le hacía falta fabular sobre una vida que, solo con ajustarse fielmente a la realidad, ya era de leyenda. Pero ella, precursora de la autoficción, sabía que las mentiras dicen más de una misma que la verdad.

Hace tiempo que la figura de Lola no se discute; al contrario, se ha convertido en icono pop y en profeta del feminismo, del empoderamiento, de la liberación sexual y de no sé qué cuántas cosas más. Hasta del rap, dicen. Pero, en su momento, nosotros no fuimos capaces de verlo: teníamos tantas ganas de ser modernos, de romper con el pasado, que La Faraona no nos entraba por los ojos ni por los oídos. Y que yo, soberbia por pava, despreciaba a las folclóricas: a ella, a Marifé, a Doña Concha. Uf, qué cosa tan vieja, tan franquista, tan de gustarle a los padres. Eso fue así hasta que Almodóvar le dio carta de naturaleza a la copla cantando 'Tatuaje' en un corto de Jaime Chávarri para el programa-maravilla de José-Miguel Ullán en Televisión Española: a partir de entonces, escuchar a esas artistas fue guay, dabuten. Y es que nunca se sabe por dónde te va a venir el auténtico conocimiento. Como ahora, que Lola Flores llega a los nuevos pavos por un anuncio de cervezas. Los caminos de la genia son inescrutables.