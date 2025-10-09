Poco arte y menos oficio
Francisco Sierra
Badajoz
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
El todavía alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, dijo en noviembre de 2021 que la Escuela de Artes y Oficios comenzaría el curso 2023 en su ... nueva sede del colegio San Pedro de Alcántara. En febrero de 2023 reiteró que ese mes de octubre finalizarían los trabajos. En octubre de 2023, con visita de periodistas incluida, también afirmó que se abriría ese curso.
Un año después, en julio de 2024, dijo que estaba en el «tramo final» y que se estaban «rematando las últimas mejoras». Hoy en día, octubre de 2025, todavía no hay fecha de apertura. ¡Maldita hemeroteca! Dice la RAE que mentira es una cosa que no es verdad y que ineficiencia es falta de eficiencia, que a su vez es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. Pues eso, mentiras, ineficiencia, poco arte y menos oficio.
