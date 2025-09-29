Calles cortadas

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Francisco Sierra

Badajoz

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Con la información de que en ambas calles existían ruinas en propiedad privada, el Ayuntamiento de Badajoz tapió la calle Norte en septiembre de 2014 ... y la calle que comunica la calle Encarnación con la calle San Atón en marzo de 2016. Sin que hayamos podido apreciar ninguna obra sobre esas 'ruinas', el Ayuntamiento que dirige el todavía alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha abierto recientemente la segunda de ellas. Tan solo han necesitado 9 años para hacerlo. ¡Felicidades campeones! ¡Qué tranquilos podemos estar con vuestra eficacia! Recientemente se quejaba una familia en este mismo periódico sobre los retrasos en el otorgamiento de licencias. El urbanismo de Badajoz es un barco sin alcalde, que pasa todo el día grabando vídeos para redes sociales en vez de gobernar la nave, con un concejal al timón incapaz de solucionar la ineficiencia de su servicio, que acumula retrasos en cualquier tramitación urbanística que los pacenses emprenden.

