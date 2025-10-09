A la ministra de Sanidad
Francisco Javier González Lena
Badajoz
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
Señora ministra de Sanidad del Gobierno de España, la salud es lo primero. Los médicos están en pie de guerra en España. El lema: «No ... es vocación, es explotación». Rechazan todos el proyecto de la ministra Mónica García para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario.
Piden un estatuto propio para los médicos diferente del resto de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y una jornada laboral de 35 horas semanales que permita el descanso y la conciliación laboral (el proyecto del Ministerio fija un máximo de 48 horas, 17 horas extraordinarias).
Los médicos plantean que las guardias sean voluntarias y que sean tenidas en cuenta a efectos de la jubilación y, reclaman una clasificación profesional que apareje la mejora de las retribuciones salariales. Los médicos del Sistema Nacional de Salud se sienten ninguneados y explotados porque sus horarios se ensanchan y, para ahorrar costes, se van reduciendo las plantillas. Sin esto, ministra, no puede haber un servicio público de calidad y humano. Los médicos son personas.
Me cuesta entender que la actual titular de Sanidad sea médica. Bueno, «médica y madre» , así se presentaba ella cuando procedía contra la presidenta de Madrid, en sus tiempos de diputada de Más Madrid. ¿Se acuerdan?
Ya lo decía alguien muy grande: don Guillermo Fernández Vara, que en paz descanse: El poder es tóxico.
