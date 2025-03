Una foto repetida

Comenta Compartir

No ha sido necesaria una nueva foto para ilustrar la noticia en la que Manu Núñez daba cuenta este sábado de quiénes serán los ... candidatos de los principales partidos a la alcaldía de Cáceres en las municipales de mayo de 2023, una vez confirmado que Consuelo López volverá a encabezar la lista de Unidas Podemos. En esa imagen de la campaña de 2019, además de López, aparecen también Luis Salaya (PSOE) y Rafael Mateos (PP), los dos únicos con opciones reales de gobernar, y a su lado Francisco Alcántara, que entonces fue el candidato de Ciudadanos y ahora lo será por Cáceres Viva, el partido de corte provincialista fundado por él mismo tras abandonar la formación naranja. Vox no tiene cabeza de lista confirmado, aunque su coordinador local, Eduardo Gutiérrez, se postula para el cargo, y Ciudadanos está desintegrado en Cáceres a la espera de lo que salga de su proceso de refundación nacional y de ver si consigue armar una candidatura en la que ya se sabe que no estará su actual portavoz municipal, Raquel Preciados.

A lo que apunta esta fotografía del actual panorama político cacereño cuando faltan solo siete meses para las elecciones es a la vuelta a una Corporación dominada por los dos grandes grupos de PSOE y PP, pendientes de si Unidas Podemos logra conservar su techo de tres concejales y de si Vox o incluso Cáceres Viva son capaces de colarse con algún acta. El partido de ultraderecha ya lo hizo en 2019, pero en la persona del imprevisible Teófilo Amores, que apenas aguantó cuatro meses bajo su disciplina y que ha transitado por la legislatura como un apoyo fiel e impagable del PSOE que le ha permitido gobernar sin sobresaltos durante estos casi tres años y medio. En cuanto a Cáceres Viva, saber si Francisco Alcántara consigue capitalizar el descontento de esa parte de los cacereños que se sienten agraviados respecto a otras provincias es algo que está por verse. Tampoco es fácil adivinar a quién apoyaría como alcalde llegado el caso. Querer predecir a día de hoy si a partir de junio de 2023 Luis Salaya seguirá como alcalde de Cáceres o lo será Rafael Mateos es jugar a las quinielas. Hay algunos factores, como el derrumbe de Ciudadanos o el crecimiento del PP a nivel nacional, que benefician claramente las aspiraciones del que fuera portavoz en el gobierno de Elena Nevado, Mientras, en el PSOE están convencidos de que la imagen pública de Salaya se ha reforzado durante estos tres años al frente del Ayuntamiento, y no solo en la calle sino también dentro de su propio partido, donde gran parte de la vieja guardia le consideraba poco menos que un advenedizo con suerte. Esos mismos están intentando que la lista para las municipales, aun conservando los nombres relevantes, se renueve deshaciéndose de los eslabones más débiles para ganar peso político.

