Cartas al director

Vivencias politiqueras

F.J. González Lena

Badajoz

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

El Gobierno no encuentra socios para aprobar los Presupuestos ni para aprobar ciertas leyes. Y encima ahora, decide castigar a los autónomos. Se ensaña con ... un colectivo que lleva años recibiendo 'collejas fiscales'. Señor Cuerpo, ministro docto en materia, explíquele a su jefe las consecuencias de una potencial subida de cuota a los autónomos. Además, la nueva propuesta de subida de cotizaciones llega en el peor momento posible, pues de todos es sabido que son muchos autónomos los que hacen filigranas para mantenerse. Por favor, señor Cuerpo, le ruego que le explique al presidente , que no se puede legislar a espaldas de los que crean riqueza y empleo en España. De seguir así por esta línea, el cierre de muchas pequeñas empresas está asegurado y, lógicamente, favoreceremos la ingrata economía sumergida y generaremos desconfianza en los potenciales inversores. Menos mal que la medida ha de pasar antes por el Congreso para que pueda ver la luz y, de momento no contenta ni a algunos de sus socios. Yo que usted, presidente, convocaba elecciones, pues según el sabio Tezanos, las ganaría de calle unido a Sumar y Podemos, con lo cual no necesitaría al señor Puigdemont, su pesadilla.

