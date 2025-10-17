HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Temás tabú

F.J. González Lena

Badajoz

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Me refiero a los subsidios. A día de hoy hay muchos ciudadanos que pensamos que se premia excesivamente la inactividad. Nuestro Gobierno destina miles y ... miles de millones a los subsidios y castiga excesivamente con grandes impuestos a los que producen y crean empleo. Y claro, el pensamiento de parte de la población es que se exprime al que crea riqueza para sostener a quien no produce nada. Por decirlo así, alguien conocido mío me llamó fascista, cosa que no soy, porque hay que entender bien lo que comento. Ojo, no trato de negar que haya que dar la necesaria protección para los que atraviesan una crisis, pero que sea real. Pues a nadie se le escapa, es más, un servidor ha escuchado decir a algunos ciudadanos eso de: «es más rentable vivir de un subsidio que aceptar algún que otro empleo», pues se acompaña de una economía sumergida incontrolable. Si algunos de los miles de millones destinados a algunos subsidios se hubieran destinado a fortalecer empresas y a aumentar la inversión en ciencia y tecnología, seríamos un país más competitivo, creador de empleo y referente mundial. Hay que invertir más en futuro y un poco menos en dependencia. O tan solo lo justo y necesario. No avanzamos porque vivimos entre quienes compran votos con subsidios y quienes buscan chivos expiatorios culpando a los inmigrantes para ocultar su falta real de soluciones. Hay que premiar el trabajo, favorecer la innovación y exigir el esfuerzo. Tenemos un país con grandes talentos, grandes recursos y una localización estratégica única con muchas posibilidades. Simplemente hay que gestionarlo mejor. Hay que controlar los subsidios improductivos, invertir más en las empresas, en ciencia, sanidad y educación, así atraeremos talentos y no se nos marcharán los nuestros. Atraeremos inversionistas y esto será un paraíso.

