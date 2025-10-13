HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Gracias, don Magdaleno

Félix Sánchez Serra

Badajoz

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Esta semana ha fallecido Magdaleno Becerra Indias. A algunos no les dirá nada el nombre, yo os lo aclaro. Fue mi profesor de cuarto de ... EGB en los Salesianos, en su centro de Badajoz. Décadas después, una de mis hijas tuvo un corto período de escolarización en el mismo colegio, y volví a encontrármelo, siempre su sonrisa, un buen trato y un tiempo de charla. Después, nuestros encuentros, ya jubilado él, fueron en las calles de Badajoz por donde siempre paseaba. Hablábamos de su hija, profesora como él, siempre preguntaba por mis hijas y se interesaba por su desarrollo educativo. Siempre paseaba, siempre se paraba, siempre afable, educado, recordando los nombres de mis hijas, algo triste por haber sobrevivido a su mujer, para quien siempre tenía un recuerdo. Siempre bromeaba con él por lo bien que se mantenía, sonreía y apenas decía que no era oro todo lo que relucía. Los achaques de la edad, le argumentaba yo. Este verano mi hija aprobó la oposición de profesora de secundaria y ya es colega suyo. Le he estado buscando en mis paseos por el centro para darle, orgulloso, esa feliz noticia de la que estoy seguro se alegraría. No lo conseguí. Esta semana he conocido su fallecimiento y me ha dolido. Quiero desde aquí decirle a su hija que tuve un gran maestro, que además era una gran persona y que se llamaba Magdaleno Becerra Indias, su padre. Que siga el ejemplo de su padre, al que alumnos que tuvo hace más de 50 años aún le recuerdan agradecidos y con cariño. Gran maestro.

