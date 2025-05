Caciquismo socialista

La mujer de Franco, Carmen Polo, era temida por las más lujosas joyerías y tiendas de antigüedades, al acostumbrar a llevarse gratuitamente lo que le ... apetecía. Algunas, cuando la veían llegar, retiraban de sus vitrinas sus piezas más valiosas. El apodo de la 'Collares' era, pues, justo. El general Muñoz Grandes, jefe de la División Azul, reconoció: «Me parece mal que la señora del Caudillo lleve tanto lujo de alhajas. No puede sentar bien a nadie y entre los militares se comenta con disgusto porque nosotros defendemos la austeridad en todo, y más en la vida de un gobernante en el que se fija todo el mundo». Pero no era la única, en la familia Franco, que abusaba de su situación de privilegio. Eran conocidos los negocios de Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, el 'yernísimo'. Aristócrata sin dinero, vino sin embargo a satisfacer las expectativas de ennoblecimiento de los Franco. «La niña quería un marido / la mamá quería un marqués / el marqués quería dinero / ¡ya están contentos los tres!». Mediocre cirujano cardiovascular, llegó a ocupar hasta siete plazas médicas. En 1973 inauguraba Incosol, en Marbella, un complejo turístico y sanitario de lujo. Sin conocimientos de economía, entraría en los consejos de administración de una veintena de empresas. Él y su esposa disponían de pasaporte diplomático, con lo que salían y entraban de España sin ningún control. Los hermanos de Franco, Nicolás y Pilar, y sus cuñados, Felipe Polo y Ramón Serrano Suñer, gozaron también de barra libre para el enriquecimiento.

Y es que donde primero tropieza todo dictador es en el nepotismo. Pero el nepotismo y la corrupción prenden en cualquier latitud y en cualquier régimen, incluso en democracia, como vemos en España. Si en las dictaduras la corrupción se oculta, en las democracias se denuncia y juzga en los tribunales, e incluso los propios afectados/responsables, cuando son descubiertos, suelen inmediatamente dar explicaciones y dimitir. Esto es lo que está sucediendo con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y con su hermano, David Sánchez, aunque aquí nadie ha dado explicaciones ni dimitido, e incluso se ha lanzado desde el Gobierno una campaña de descrédito de la prensa y los jueces, anhelando la impunidad. ¿Es bueno para España que su presidente gobierne rodeado de esta indecencia familiar? Esta columna no acusará ni a Begoña ni a David y esperará al veredicto de los tribunales... si antes no se archivan los casos. Lo que si hace esta columna es denunciar la poca ejemplaridad de sus conductas y la responsabilidad política de quienes las ampararon. Si cabe, el caso del hermano es más hiriente para los extremeños por aparecer involucradas en él nuestras instituciones y nuestros políticos. Cuando se adjudicó el puesto, presidía la Diputación pacense el socialista Miguel Ángel Gallardo, y la Junta extremeña Guillermo Fernández Vara. Aunque todo quede en un mero 'enchufe', el daño que estos políticos han hecho a las instituciones democráticas extremeñas ha sido inmenso. No actuaron como verdaderos socialistas, sino como auténticos caciques y señoritos, al estilo de tiempos pasados en Extremadura.