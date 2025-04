Jasón o Medea, a tu conveniencia

Quién y con qué méritos llega a ministro? Creía, hasta que la realidad en forma de Zapatero o Sánchez me hizo caer del burro, que, ... como mínimo y como en la mili, en la que nos suponían el valor, la preparación y, sobre todo, la ecuanimidad y la mesura eran condiciones sine qua non. Pues no.

Demasiados botones como muestra, ni siquiera hace falta degenerar.

La Redondo, a ella me refiero, no debe de tener 'If' enmarcado —se lo regalé a Diego para encima de su escritorio— porque si no, antes de su arrebato y parafraseando a Kipling, podía haber reflexionado: si, siendo engañada, no respondes con engaños; si, siendo odiada, no incurres en el odio; si puedes soportar oír la verdad que has dicho, tergiversada por villanos para engañar a los necios o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida, quizás llegarías a desempeñarte bien como ministra.

Me anonada que actúe como una energúmena. A su lado, la imagen de Lola Flores bailando, ese Cristo de Velázquez cabreado a decir de González Ruano, se diluye como azucarillo.

Melenaza leonina que ni Tina Turner, dentadura de T. Rex y garganta a prueba de bombas, la viva imagen de lo que no debiera ser.

En el origen, aunque empezaron por otra cosa, poner en duda la santidad de Begoña, de la que ella se siente cancerbera.

Vergüenza, vergüenza, vergüenza… No se puede, no se puede, no se puede, el negacionismo mata…

¿Vergüenza de qué o de quién? ¿Del ser humano? ¿De los hombres? ¿De las mujeres?

¿Qué tiene que pasar por la cabeza de un padre, o de una madre, para matar a sus dos hijas, a su propia sangre, a la inocencia? La respuesta, si la hay, es muy complicada y va mucho más allá de la fe que uno tenga en el feminismo.

Esta vez ha sido Jason, mañana puede ser Medea. Desde que el mundo es mundo, los humanos podemos comportarnos así y Eurípides lo sabía.

«Lo que ha sucedido, vuelve a suceder; y lo que antes se ha hecho es lo que se hará. No hay nada nuevo bajo el sol.

Si hay alguien que dice: «¡Esto es algo nuevo!; esto ya existía siglos antes de nosotros» Eclesiastés.

¿La ministra se lamenta de la falta de sensibilidad de los demás o echa balones fuera?

Doña Ana, es obvio, da la casualidad de que gobierna y también, mal que nos pese, tiene mayoría parlamentaria, es decir de su grupo depende, y no de los demás, la responsabilidad de legislar y aplicar leyes que, en la medida de lo posible, nos protejan de estos terribles asesinatos.

Mientras, y tampoco depende de los demás, los violadores salen de la cárcel, sólo sí es sí, y los transgresores cambian de género, art. 43 de la Ley Trans, como de bragas o calzoncillos, cuando les conviene.