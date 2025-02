Fregar bocas

Comenta Compartir

He buscado qué es repostear. No alardeo de mi ignorancia, sería del género tonto, pero a ciertas edades hay cosas que te superan o, simplemente, no te merece la pena el esfuerzo. No sé cómo va Twitter y si me pierdo algo, pero me da ... pereza averiguarlo. A lo más que he llegado hace unos minutos es a leer que «repostear una publicación de Instagram en tu feed –no me pregunten qué significa– es la forma más habitual y sencilla de compartir contenido de otra cuenta que te gusta» o «compartir un contenido ya publicado digitalmente en otra cuenta a través de la propia».

El otro día una diputada de Sumar, el angelito Engracia Rivera, cargazo del Partido Comunista de Sevilla, ha compartido un texto de Twitter, en el que catalogan a Alberto Núñez Feijóo de «sunnormal». No sé si lo de «sunnormal» es un error o que el mensajero no da más de sí, que no me extraña. Con las mismas llama discapacitada a Ayuso y echa de menos que corran a hostias a los legionarios. Lo dicho, una joya. Rápidamente ha habido vestiduras rasgadas y peticiones de dimisión. Y para más inri, coincidiendo con la modificación del artículo 49, el que convierte a Ayuso de disminuida en discapacitada. No creo que lo de «sunnormal» sea para tanto, si fuéramos honestos y reconociéramos lo que pensamos o hablamos en privado de muchos de estos artistas, incluida la ruin Engracia, no tiraríamos la piedra. Y no digamos si, con mala leche, nos sacan de contexto muchas barbaridades que soltamos, nos horrorizaríamos. Como leí en Esquire «hasta las más vejatoria expresión puede convertirse en cumplido, no depende del mensaje, sino del contexto, de la intención del emisor y de la recepción del destinatario. Así, cuando tu amigo desde la infancia te da una paliza al pádel, le sueltas un «hijo de puta» tan tranquilo porque no es que quieras mentarle a la madre, sino reconocer su superioridad deportiva, al menos en ese partido en concreto». Como contribuyente, de los de nómina, de los que no nos escapamos, de los de necesidad más que de mérito, me interesa más que le metan mano por el 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Resulta que la señora no es igual que nosotros ante la ley, como vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla ha cobrado 4.100 euros al mes durante todo 2023 sin ir ni un día a trabajar. Manda huevos. Ni los honrados comunistas ni los agraviados peperos han hecho o dicho nada al respecto. No le freguemos la boca, que devuelva nuestro dinero, que es lo que le duele.

