Parece, que hace un tiempo las campanas han tocado a rebato, pues he visto en este verano, como observador y lector, algunas firmas que han ... estado demasiado tiempo ociosas o entretenidas en otros quehaceres, seguro, más enjundiosos y provechosos. Tal vez, esto tenga algo que ver con la situación política y el cuestionamiento político-judicial del líder y su entorno por asuntos varios.

Del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no voy a poner en duda algunos valores como el atrevimiento, la osadía, la «resistencia», como tampoco dejaremos de destacar su recurso a la mentira –cambios de opinión–, su ambición, egolatría, narcisismo, y maquiavelismo, sin saber si llegó a leer 'El príncipe' (Maquiavelo), que le llevan a actuar con cierto autocratismo, por lo que los desaires a su persona y los suyos son magnificados por su corte y, no sabemos, si también por él, pero, sin duda, pensando que él está por encima de todas las cosas y los demás. Pocos ecos se hacen de sus desaires al jefe del Estado, públicos y conocidos por todos, desde llegar tarde a los actos oficiales por temor a los abucheos del pueblo, o permitir que las autoridades representantes del Estado en las autonomías no pasen a cumplimentarle y no se siga el más mínimo reproche por parte del presidente del Gobierno ni sus miembros; sus actitudes incorrectas como preceder en el acceso al Rey o mantener las manos en los bolsillos, como si tuviera necesidad de aligerar presiones. De esto sus fieles nada dicen.

Parece ser que en estos momentos no se encuentra en su mejor momento por el desgate político o porque no le queden muchos más conejos en la chistera, que la cesión de competencias como las últimas transferidas al País Vasco, creando «Estado», la compra de la Generalidad de Cataluña o la proclamación de una república plurinacional y él encumbrándose como gran preboste. Aliados seguro que no le faltarían para tal atentado. Todo se andará. Ya no quedan muchas competencias a transferir, ni políticos a quien amnistiar, indultar o exonerar. Para el gobierno de Cataluña vayan preparando la cartera, porque habrá que pagarlo, bueno, ya hemos empezado con Rodalies (cercanías), y los extremeños sin tren de confianza, después vendrá la deuda pública, solo unos 15.000 millones de euros, el concierto económico y otros asuntos: son insaciables. Y no serán los beneficiados quienes paguen. Hay que garantizarse la continuidad en palacio.

Por tanto, en el plano político, desde mi parecer, la práctica no ha sido correcta, en el sentido de que cada día tenemos menos Nación común y más periféricas. Y en reiteradas ocasiones ha hecho lo contrario de lo prometido. Si él estaba seguro de sus cambios de opinión, sus votantes fueron engañados, pero se sintieron contentos y fueron reincidentes una y otra vez. Es fe lo que sus electores tienen en él, pues no puede tener tanta fuerza el discurso/recurso a la ultraderecha, cuando ésta no ha roto un plato, salvo dar algunas voces –algunas malsonantes–, pero sí rompieron no platos, sino cabezas y cuerpos, algunos inspiradores de sus aliados «progresistas». Pero no se le tiene en cuenta. Aunque no haya ganado, ha tenido la habilidad de hacer acuerdos para llegar al poder y continuar, aunque de qué manera. Esto no es coherencia política, es la conquista del Estado (Ledesma Ramos) y la ética reducida a chascarrillo.

Pero, mira por dónde, que de un saludo y falta de efusividad (Carvajal) se hizo un drama. Está mal. En otras circunstancias dar la mano y no mirar a los ojos habría pasado desapercibido y a otra cosa, pero, parece, se necesitaba un pretexto para extender una buena manta con la que recoger tanta agua derramada. Son pocos los medios que no se posicionaron a favor o en contra. Los hay para todos los gustos. En ninguno he visto reflexión sobre el carácter del jugador, que puede ser muy fuerte en el campo de juego (no veo fútbol) y tímido en las relaciones sociales y proclive a estridencias, sí, como ser el único que apareció en la celebración sin camiseta. Otro se limpió las manos tras saludar a una mujer (negra) y continuó su paseo como si nada (Sánchez). Tal vez, ahora haya que hacer lumbre no para calentar el ambiente, que ya lo está, estamos en verano, sino para desviar atenciones.

Me sorprende que quienes critican el desaire en un saludo hayan estado mudos y sus plumas reposando junto a tinteros casi secos, cuando se modificó el Código Penal suprimiendo el delito de sedición y rebajando la malversación, por lo que tenían de desprotección de la Nación española; cuando se dieron indultos a los secesionistas catalanes contra el criterio del Tribunal Supremo, para comprar unos votos para la gobernabilidad; cuando se aprobó una ley, técnicamente mejorable, que excarceló o rebajó penas a violadores y acosadores y, sobre todo, cuando se aprobó (14/03/2024) una ley de amnistía, concepto que no figura en la Constitución, aunque ya le buscará encaje, que para eso está, el Tribunal Constitucional, como una pieza más del paquete de investidura y la compra de los siete votos de Junts, que establece la desigualdad entre los españoles (art. 14 CE). Ni han cuestionado siquiera, cuando el mismo Tribunal Constitucional, 'ad hoc', exoneró a dirigentes políticos socialistas de su responsabilidad en los ERE de Andalucía. Tal vez no tuviera sentido indultar y amnistiar a políticos independentistas y dejar en el trullo o en riesgo de entrar en él a otros políticos por repartir millones de euros a manos llenas y mal. Supongo que ninguno negará que en Andalucía hubo fraude y gordo, unos 680 millones de euros, que se dice pronto.

Sobre el asunto que afecta a la Diputación de Badajoz, qué vamos a decir. No hay por dónde cogerlo. Habrá o no delito, para eso están los tribunales, pero está mal hecho y a ningún trabajador se le habría permitido tal proceder. De su señora, mejor no hablar. Presunción de inocencia siempre para todos, pero también máximo respeto para el juez instructor. El nudo no sé si algún día será como el gordiano, que necesitó una buena espada como la de Alejandro Magno para cortarlo. Creo, que en estos casos se necesitará algo más. Todo se andará. Hasta ahora disfrutan de la defensa de la que no ha gozado ningún ciudadano de a pie.

¡Esto está que arde!