Sobreexposición

Si tenemos un problema de fontanería, llamamos al fontanero, y no al veterinario o al electricista. Cada problema tiene su especialista y cada especialista tiene ... un problema complementario cuando no da con la causa del problema, lo que puede actuar en su descrédito, en parte por nuestra tendencia a pensar que todos los problemas tienen solución, en claro desprecio por lo irresoluble. Hay cosas, en fin, que no tienen solución posible, y en esos casos es cuando el especialista se ve obligado a recurrir a la frase más desoladora («Esto no tiene arreglo») de su repertorio de frases desoladoras, cuyo grado de desolación es variable: no es lo mismo que en el taller te digan que tienes que cambiar la tapa del delco que un médico te diga que tienen que trasplantarte un hígado. Pero desplacémonos al territorio de la fábula…

Llamamos al fontanero porque un grifo nos gotea. Llega el hombre con su maletín, esparce el instrumental, tan variado que serviría para ensamblar un avión, y, al cabo de un rato, te dice que listo, aunque no puede asegurarte que el problema esté solucionado del todo, pues se trata de un grifo viejo que tiene desgastadas las piezas internas y lo suyo sería cambiarlo por uno nuevo. Pero de momento, en fin, hay esperanza. Imaginemos que, al salir a la calle, al fontanero lo esperan una docena de periodistas y le preguntan: «¿Cómo ha ido la cosa?». Y el fontanero les atiende: «He tenido que cambiar el anillo de retención, pero el cartucho está calcificado y acabará dando problemas. Aunque soy optimista: hay grifo para dos o tres meses». Imaginemos que las declaraciones del fontanero las retransmiten las televisiones y las emisoras de radio y que las publican todos los periódicos. Imaginemos que al poco comparece otro fontanero para informarnos de que no está de acuerdo con la reparación llevada a cabo por su colega, ya que el problema principal del grifo estaba en el disco de asiento, que no asentaba bien, y que todo ha sido una chapuza. Y ya se forma el lío entre los partidarios de uno y de otro, cada cual con su opinión sobre el problema del grifo. En política pasa un poco lo mismo: la realidad, que viene defectuosa de fábrica, se convierte en un grifo que hay que reparar, aunque cada cual disiente en cómo repararlo. Nos pasamos la vida, domingos incluidos, oyendo a nuestros políticos, aunque, por efecto de su sobreexposición, es como si oyésemos llover... cuando llovía. Y digo yo: ¿no sería más prudente que las campañas electorales consistieran en una quincena de silencio mediático por parte de los políticos y que, en cambio, durante la jornada de reflexión se dedicaran libremente a su guirigay habitual? Porque, se mire como se mire, tanto grifo ya cansa.

