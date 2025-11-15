HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Una señora paga su compra en el Mercado de la Mercé en Barcelona. Eva Parey

Pagadores

Los impuestos son necesarios, pero los contribuyentes son contingentes

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

Al igual que pasa a menudo en las corridas de toros, en lo que se refiere a los impuestos hay división de opiniones. Algunos consideran ... necesario presionar fiscalmente al ciudadano para que la colectividad pueda disfrutar de prestaciones sociales, así el contribuyente en concreto viva con el agua al cuello. Otros, los embrujados por el neoliberalismo, opinan que los impuestos no son sino confiscaciones camufladas. Los más desengañados sostienen que los impuestos no sirven tanto para garantizar beneficios ecuménicos como para sostener a la clase política. No faltan quienes se acogen a la convicción de que una sociedad prospera más cuanto menor sea la carga impositiva que se imponga a los contribuyentes, y que las carreteras y los hospitales, pongamos por caso, se generen a sí mismos por arte de magia. División de opiniones, ya digo. Como es natural, el asunto se ha ideologizado: se supone que la defensa de la presión fiscal sobre la ciudadanía se ajusta a un ideario progresista y, por otro lado, se supone que la defensa de la bajada de impuestos responde a una mentalidad reaccionaria y enemiga de lo público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  2. 2 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  3. 3

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  4. 4 Así es el fármaco que viene a revolucionar la diabetes que no se cura
  5. 5

    El PSOE propone a Luis Tirado como senador autonómico y lo retira una hora después
  6. 6

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  7. 7 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  8. 8 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  9. 9 La lluvia llena de cenizas una de las cascadas de la Garganta de Las Nogaledas
  10. 10

    Estas son las calles cortadas el domingo en Badajoz debido a la media maratón desde Elvas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pagadores

Pagadores