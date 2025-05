Extremeños por el mundo

Hay dos imágenes típicas que ilustran el imaginario del extremeño que ha tenido que salir de su tierra para triunfar o poder vivir mejor. Una ... de ellas es la de los conquistadores como Cortés, Pizarro y otros que adquirieron su prestigio con sus hazañas en las poco antes descubiertas tierras al otro lado del Atlántico.

Otro colectivo es el que tuvo que salir de Extremadura para simplemente poder tener una vida digna ya que en su patria chica no había oportunidades para ellos. Entre los me cuento también, ya que tuve que marcharme tras acabar mis estudios en busca de un trabajo que no podía encontrar en el lugar donde nací, marginado en beneficio de otras regiones protegidas por el Estado.

Pero hay muchos extremeños que saliendo antes o después de su tierra han desarrollado una importante labor en sus lugares de destino que ha permanecido oculta para sus paisanos.

Ellos han contribuido al bienestar de las zonas a las que fueron a trabajar sin que apenas haya quedado constancia en los lugares de los que salieron.

El otro día me encontré con algunos de estos casos leyendo un periódico de implantación nacional. Y me quedé sorprendido por el titular: 'El lobby extremeño al que el Papa Francisco ha confiado el manejo del dinero del Vaticano'.

Resulta que este Papa dispuesto a poner orden en la jerarquía católica, plagada de escándalos económicos, puso en 2019 al frente de las finanzas de la Santa Sede a un jesuita emeritense, Juan Antonio Guerrero, nombrándolo Secretario para la Economía, un puesto equivalente a Ministro en el gobierno vaticano.

Pero es que cuando, por motivos de salud, esta persona solicitó su relevo, su sustituto vino a ser otro extremeño, esta vez laico, Maximino Caballero, el primer laico, casado y con hijos, en la historia en acceder a este cargo. Dos extremeños nombrados para eliminar la corrupción y sanear las cuentas de la Iglesia Católica.

Pero es que aún hay más, ya que, este año, el Papa ha fulminado a la cúpula directiva de Cáritas Internacional poniendo en ella a tres personas una de las cuales es Amparo Alonso, una pacense, casada y con hijos, que empezó de voluntaria en su parroquia y que ahora esta al frente de una institución de alcance mundial.

Extremeños de hoy, capaces y honrados, para sanear organizaciones internacionales de primera línea. Y prácticamente desconocidos en su propia tierra.