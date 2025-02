Extremadura es diferente

Si existe un asunto diferente al del ferrocarril en el que ni PP ni PSOE pueden sacar pecho de su gestión, y en el que todo reproche mutuo incurrirá en ese cinismo político al que estamos tan habituados, ese asunto digo es la deuda histórica, ... por todos mentada, por todos reclamada, no digo que no, y por todos incumplida. Esta semana, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha vuelto a poner su reclamación sobre la mesa con motivo de un desayuno en Madrid, introduciendo la novedad de una cifra: 10.533 millones. Hay más posibilidades de que ese número coincida con el próximo Gordo de Navidad a que la reclamación sea atendida, e incluso que esa sea exactamente la cantidad que acabaría con la brecha de Extremadura con la media del país, aunque en el fondo eso, la cantidad, sea lo de menos.

Hace una década, la Junta de José Antonio Monago y el Estado de Mariano Rajoy concluyeron que la deuda histórica con la región era de 430 millones, pero nunca se llegó a firmar y mucho menos a pagar. Según nos explicaba ayer el periodista Juan Soriano, a lo sumo se puede decir que en estos 40 años de autonomía, Extremadura, que ya incluyó el concepto de deuda histórica en su primer Estatuto, ha recibido en torno a 190 millones a cuenta. El resto de intentos, el último de ellos el de Guillermo Fernández Vara pocos meses después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa en 2018, han ido quedando en nada a falta de fijar una metodología que arrojara más luz sobre lo que debía recibir la comunidad.

Es casi imposible resumir en una cifra el atraso secular al que estuvo sometida Extremadura, y habrá que reconocer que, pese a seguir pendientes del pago de la deuda histórica, ya no somos tan distintos en comparación con otros territorios, ni en sanidad, ni en educación ni en servicios sociales, por citar áreas importantes, aunque sigamos arrastrando carencias diarias en todas ellas.

Más allá de cuál sea la cifra, la deuda histórica se sitúa en una dimensión distinta, opera como un símbolo

Por otro lado, los 10.500 millones que ahora le salen a la Junta (la Universidad extremeña ya se refirió a más de 14.000 millones en 2006) pueden resultar una cifra tan arbitraria como cualquier otra, pues en el cálculo también se incluyen agravios entre territorios registrados en las últimas décadas, y eso es referirse a una cosa distinta. Hacer la autovía Cáceres-Badajoz no es en puridad deuda histórica, es una inversión que debe reclamarse acorde a los tiempos actuales; y lo mismo sucede con la alta velocidad ferroviaria. Si la Junta ha mezclado reclamaciones en infraestructuras, esos más de 10.000 millones se quedan cortos. Y no olvidemos que las demandas de planes extraordinarios para hacer frente al paro estructural de la región han tenido poco éxito.

Pero la cifra exacta, con ser importante, es lo de menos porque la deuda histórica se sitúa en una dimensión distinta, opera como un símbolo: no solo es compensar la falta de atención que el Estado ha prodigado de forma habitual a Extremadura, es, sobre todo, reconocer que ha sido así. Hablar de deuda histórica es apelar también a las emociones, y ese es un terreno en el que María Guardiola ha demostrado hasta ahora moverse bien.

Volverla a poner bajo el foco coincide de lleno con la línea que la presidenta de la Junta y su equipo mantienen desde el principio de legislatura, que es centrar la atención pública más en lo que no hacen por nosotros que en lo que nosotros mismos hacemos.

En cualquier caso, que sea oportuna para la estrategia política del momento no debe impedir recordar que Extremadura no ha recibido en todo este tiempo esa financiación extraordinaria necesaria para acelerar la convergencia con el resto del país, y por ello, el gobierno central de Pedro Sánchez debería sentarse y dar cumplimiento al pago de una deuda con la región que no solo es económica, sino también política y moral.