Carta de amor en guerra

En plena euforia de los Juegos Olímpicos, donde participan doscientos cuatro países con la excepción de Rusia y Bielorrusia, las guerras como la de Gaza ... o Ucrania y otros conflictos violentos en el resto del mundo siguen su curso. No quiero adentrarme en desentrañar las causas o los daños colaterales, ya que hay periodistas que lo analizan y comentan. Prefiero hablar del lado humano. Vivimos en un país privilegiado, pero me pregunto qué pasaría si al levantarme una mañana hubiera estallado la guerra. Hace unos días, imaginé esa situación y la angustia de las personas obligadas a dejar su hogar o a separase de su familia.

«Te escribo agazapado en el sótano del que fue nuestro hogar, con la esperanza de volver a verte. Los últimos días han sido muy duros, sin agua, sin luz, apenas sin comida y los bombardeos cada vez se escuchan más cerca. Tú amor y el de nuestros hijos son los que me ayudan a permanecer en pie. Cuando la tranquilidad invade la ciudad, paseo por sus calles y cada rincón es un recuerdo. El parque, donde los pequeños aprendieron a montar en bicicleta. El bar, donde nos conocimos, y la farola donde nos besamos por primera vez. Compruebo con nostalgia como solo quedan ruinas de la tienda donde te compré mi primer regalo o la joyería en la que encargué tu anillo de pedida. La casa está vacía, sin embargo, es el cobijo de entrañables recuerdos; vienen a mi mente y me arrancan una sonrisa en estos momentos de desesperación. Queda en mi memoria, vuestra salida en plena noche, huyendo de esta guerra injusta y cruel, que ha cambiado el curso de nuestra existencia. No sé nada de ti desde que cruzaste la frontera. Espero que estéis a salvo en un lugar seguro. Mi móvil se quedó sin batería hace una semana. Gracias a una vieja radio que hallé en el trastero, estoy al tanto de las últimas noticias. La escucho por poco tiempo, para no gastar las únicas pilas que he encontrado. Te echo de menos, más de lo que nunca habría imaginado. Intento ser valiente, mas a veces flaqueo y me invade la cobardía y la tristeza. El ejército ha repartido un arma a cada vecino del barrio, preparándonos para una invasión inminente del enemigo. Aún no sé si seré capaz de disparar a otra persona, aunque sea en defensa propia. Quién iba pensar, después de las dificultades que pasamos para estar juntos y formar una familia, que un episodio como este truncaría nuestros sueños. Ahora, me arrepiento de no haberte dicho más veces que te quería, de no besarte alguna mañana por una estúpida discusión, de no decirte lo que te deseaba, de no abrazarte y consolarte, y, por último, de no darte las gracias por ser la mujer de mi vida. Siempre lo he sabido, pero en estos días me he dado cuenta de que lo has sido todo para mí: compañera, amiga, amante y la madre de unos niños maravillosos. Te amo y deseo verte para decírtelo mil veces y demostrártelo de todas las formas posibles. Allí, donde estés, llévame en tu corazón y si finalmente no podemos encontrarnos en esta vida, no olvides que mi último pensamiento será para ti. Te quiero, tu amante esposo».

Más de 500 deportistas ucranianos han muerto en la guerra con Rusia.