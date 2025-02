Viendo la tele tuve una epifanía. No fue degustando el morboso culebrón del juicio contra Amber Heard. Ni al escuchar a la diputada socialista defendiendo desde el púlpito la urgencia de abolir la prostitución. Fue después, viendo un programa sobre las disputas de la izquierda ... sobre la materia, cuando aparecieron en pantalla imágenes de las peripatéticas que han alegrado la vida del patriarcado con el arte de putear tantos siglos que ya nadie se atreve a computarlos. Fue al contemplar a estas jornaleras incansables transitando por aceras y polígonos en busca de clientes cuando caí en la cuenta del pecado original.

Esto no puede durar más, me dije culpabilizado. Yo no he hecho otra cosa, como mal discípulo de Baudelaire y Baudrillard, que celebrar la belleza sulfúrea y la seducción estética de la prostitución sin frecuentarla en realidad. La soberanía del objeto deseado sobre el flácido sujeto del deseo. Eso se acabó. Anulado en mi mente el atractivo de la idea, se impuso la fealdad y vulgaridad de lo real. Que existan putas es un insulto a las mujeres. Así de crudo. El odio puritano al sexo me sirvió siempre de pretexto para sostener lo insostenible. La voluptuosidad y el placer no reinan por encima de todo. La libertad de las mujeres para hacer con su cuerpo lo que deseen no está en disputa. Eso sí, reclamo esta misma libertad de las mujeres occidentales para sus hermanas de otras culturas. Prostituirse no es solo prestarse al sexo por dinero. Prostituirse es todo acto de sumisión a las imposiciones del macho multicolor. Con o sin velo, la mujer no es libre hasta que no vive sin someterse al falo patriarcal. La hipocresía de la izquierda multicultural es inaceptable.

De todos modos, ninguna de las opiniones corrientes sobre prostitución acierta. No es un desorden social, como creen los reaccionarios, sino el síntoma de una disfunción moral. No es la peor forma de explotación, como piensan las feministas, aunque sí la más perturbadora. Y tampoco es un trabajo cualquiera, una prestación banal, como afirma el ideario neoliberal, sino el signo de la mercantilización definitiva de las relaciones humanas. Los cuerpos no son moneda viviente. Un mundo donde todo está en venta es un mundo donde, al final, nada vale nada. Esto no obsta para que el deseo insatisfecho sea un problema sin resolver en las sociedades liberadas de tabúes y saturadas de porno. Digamos la verdad. La mujer libre es la que proclama abiertamente su gratuidad, como Molly Bloom. Sí quiero sí.