¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?
Editorial

Derrota y desgaste en la opa

La batalla financiera librada por BBVA en su intento fallido por hacerse con Sabadell deja una profunda erosión en los dos bancos

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El fracaso sin paliativos con el que BBVA ha cerrado su opa sobre el Sabadell aboca a los dos bancos al inevitable recuento de pérdidas ... en el día después de una batalla larga y descarnada en su recta final. La entidad vasca que preside Carlos Torres se ha visto obligada a capitular ante la evidencia de no haber podido convencer ni de lejos a los accionistas de la firma catalana, que tuvo que vender un activo tan importante como su filial británica para intentar frenar la operación. El desgaste es evidente entre los vencidos, empezando por el daño en la reputación, como en los teóricamente vencedores, que saldan la ofensiva más empequeñecidos de como la afrontaron.

