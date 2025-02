Por debajo del salario mínimo

Comenta Compartir

El acuerdo alcanzado el día 12 entre el Gobierno y los dos grandes sindicatos de ámbito nacional para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional en un 5% significa que ningún trabajador a jornada completa puede percibir en 2024 menos de 1.134 euros al mes en ... 14 pagas. Pero este pacto fruto del diálogo social encuentra su reverso negativo en los empleados que no alcanzan la percepción fijada para el ejercicio; una cifra difícil de determinar por el desacuerdo en los datos pero que, según CC OO, se situó entre 225.000 y 500.000 personas el año pasado. Los empleos en la escala más baja de la retribución pueden convertirse en terreno abonado para el fraude. Pero la ley protege a los afectados, que no pueden ser despedidos en caso de que decidan ejercer su derecho ante la empresa. Como en todos los ámbitos de la vida, las dos partes se beneficiarán de intentar agotar la vía amistosa. Pero si este camino se cierra, queda el de la conciliación administrativa y el juzgado de lo Social. También la denuncia ante la Inspección de Trabajo, sin cuya actuación decidida y reforzada, como parece preciso, el 54% de revalorización del SMI en seis años no llegará a todos sus beneficiarios.

