«En los sitios que se han quedado sin periodismo local reinan la desconfianza y la ignorancia». Lo dijo en 2020 el historiador Timothy Snyder ... tras analizar la caída de cabeceras en Estados Unidos, pero sirve para cualquier lugar donde la prensa local desaparece o se debilita hasta el punto de dejar el camino despejado a los populismos y la manipulación. No se han inventado el algoritmo ni la red social capaces de sustituir a un reportero de calle comprometido y atento a lo que pasa en su comunidad. Por eso los que pensamos que el periodismo no tiene que ser un poder, sino un contrapoder, nos rebelamos contra la precariedad y el desprestigio que amenazan a la profesión para regocijo de todos los que desean una prensa –y por lo tanto una sociedad– dócil y sometida. No les daremos esa satisfacción.

Opinión