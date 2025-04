Concesión inexplicable

Comenta Compartir

La Ley de Seguridad Ciudadana es susceptible de ser modificada tanto en su articulado como en su desarrollo reglamentario y en las directrices administrativas para ... su aplicación. Empezando por las devoluciones en caliente. Pero el acuerdo alcanzado entre la coalición de gobierno PSOE-Sumar y EH Bildu, del que ayer dio noticia esta última formación avanzando incluso que se había encargado de comunicarlo a los demás grupos parlamentarios introduce, de nuevo, un factor crítico para la gobernabilidad. Moncloa ha brindado a la izquierda abertzale un protagonismo en una materia muy sensible, ante la que la formación liderada por Arnaldo Otegi no puede erigirse en valedor del sistema de libertades cuando continúa negándose a condenar, reprobar o siquiera criticar el terrorismo de ETA. Esa concesión graciosa de protagonismo no es en absoluto inocua.

EH Bildu mantiene una valoración no ya prejuiciosa sobre lo que la autoridad policial tiene entre sus propósitos respecto al Estado de Derecho, sino que hasta la fecha no ha sido capaz de percibir en sus actuaciones más que una vulneración sistemática de derechos. Llegando a considerar que su aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana ha coartado el desarrollo de las libertades. La inquina mostrada hacia los distintos cuerpos policiales forma parte del corpus doctrinario de los herederos de ETA, que en el caso de la Ertzaintza es empleada además para la liza que mantiene con el PNV como partido de gobierno. Que los portavoces de EH Bildu Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu constaten la existencia de «una predisposición para una tramitación satisfactoria» de los cambios negociados por ambos con PSOE y Sumar abunda en el sesgo que tal revisión puede adoptar en el Congreso. Si la coalición de gobierno veía preciso abordar una cuestión que Pedro Sánchez ha mantenido aparcada durante sus primeros seis años de presidencia, mientras la 'ley mordaza' sigue siendo aplicada constantemente bajo su mando, no tenía más que proceder a la presentación de un proyecto legislativo. Lo inexplicable es que, dado que EH Bildu es el socio más incondicional para la continuidad de la legislatura, el Gobierno haya decidido arrostrar las consecuencias que sobre la seguridad ciudadana tendrá una discusión de la norma bajo la supervisión de Bildu. Cuando habrá quienes concluyan que ya no caben ni el respeto ni la obediencia a la autoridad, porque ésta ha sido retirada ya de escena, y de manera retrospectiva.

