Primer apoyo real a la mina de Cáceres

El proyecto minero de Infinity Lithium en Cáceres ha recibido esta semana el que se puede considerar el primer apoyo verdaderamente tangible. En los ... seis años que lleva la compañía australiana tratando de sacar a delante la mina y la planta de procesado de litio de Valdeflores hemos asistido a todo tipo de declaraciones, protestas, debates y firmas de convenios de colaboración con asociaciones y empresas, pero esta es la primera vez que una institución pública, y no una cualquiera, sino nada menos que el Ministerio de Industria, se pronuncia con el único lenguaje que importa en el mundo de los negocios: poniendo dinero contante y sonante encima de la mesa. Son concretamente 18,8 millones del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, el mismo programa de fondos europeos de recuperación que ha concedido 13,3 millones a la planta de litio de la mina de Cañaveral, 4,7 millones a la fábrica de supercondesadores para baterías de Badajoz y, sobre todo, 300 millones a la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, el proyecto que más financiación ha logrado en toda España.

Estos 18 millones que va a recibir Infinity Lithium por medio de Tecnología Extremeña del Litio (TEL), una de las múltiples filiales con las que ha venido operando (ahora es Extremadura New Energies) son solo una pequeña parte de la inversión total prevista en Valdeflores, que según la empresa superará los 1.400 millones de euros sumando la mina y la planta de procesado. Recibir una ayuda del PERTE no equivale a un permiso de explotación, pero deja claro por dónde van los intereses del Gobierno de España y de la Unión Europea. Las palabras de Ursula von der Leyen cuando dijo el año pasado que el litio será pronto más importante que el petróleo y el gas comienzan a plasmarse en realidades concretas, y Extremadura es una de las regiones del continente donde el impacto de esta 'fiebre del litio' puede ser mayor.

Conviene en cualquier caso no confundirse y tener claro que esta ayuda, por significativa que sea, no valida por sí misma el proyecto minero de Cáceres, que se sigue tramitado y aún necesita recibir los permisos de la administración regional y local para hacerse realidad. Extremadura New Energies tiene previsto registrar antes de final de año toda la documentación que se necesita para solicitar el llamado pase a concesión, es decir, la licencia para explotar la mina de litio y la planta de procesado. Entre esos documentos el más importante es el estudio que llevará a la posterior declaración de impacto ambiental, que será la que determine si puede o no haber mina en Valdeflores. Aún nos falta bastante para saberlo.