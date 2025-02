Otro paso hacia la mina

Comenta Compartir

Permiso de exploración. El nombre puede confundir porque parece inofensivo, una simple autorización para explorar la Sierra de la Mosca de Cáceres en busca de minerales mediante técnicas no invasivas. Pero no es así. El permiso concedido esta semana por la Junta de Extremadura ... a la empresa que promueve la mina y planta de tratamiento de litio de Valdeflores lleva consigo unas implicaciones mucho más profundas, ya que con él en la mano Extremadura New Energies tiene el camino despejado para avanzar en el proyecto mediante un atajo que le permite saltase pasos intermedios. El motivo hay que buscarlo en la Ley de Minas actualmente en vigor, un texto legal de los años setenta que permite pedir la explotación directa de yacimientos que se consideran viables y suficientemente conocidos. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que la empresa no necesita llevar a cabo nuevos estudios sobre el terreno, ni mucho menos empezar de cero, como podría sugerir el título del permiso, sino que puede presentar ya, en el plazo de un año, el proyecto de explotación y el estudio de impacto ambiental para someterlos a la consideración del gobierno autonómico. Tanto es así que si supera la evaluación ambiental recibirá automáticamente la licencia para empezar a extraer y procesar el litio.

La mejor prueba de la importancia que para las aspiraciones de la empresa tiene este permiso de exploración la vemos en la bolsa australiana, donde las acciones de Infinity Lithium, la firma matriz, se dispararon un 45% a las pocas horas hacerse pública la noticia para regocijo tanto de los inversores particulares como de los directivos de Infinity, que reciben en valores de la compañía una parte sustancial de sus retribuciones. También quedó de manifiesto en la reacción de la plataforma Salvemos la Montaña, que ha advertido a sus seguidores en las redes sociales de las relevantes consecuencias de este paso administrativo y ha anunciado nuevas movilizaciones de protesta ante lo que consideran una connivencia del poder político con los intereses de la empresa minera. El partido Cáceres Viva, que ha hecho del no a la mina su bandera para las elecciones de mayo, ha pedido directamente la dimisión de Luis Salaya. Extremadura New Energies está ahora a la espera de recibir las últimas aportaciones de los organismos públicos y colectivos a los que la Junta ha pedido informes sobre las cuestiones a las que debería dar respuesta el estudio de impacto ambiental que elaborará la propia empresa para someterlo a la consideración de los técnicos de la Consejería de Transición Ecológica. Esa evaluación ambiental es de hecho la última barrera que les queda por superar a los promotores, lo único que aún puede frenar el proyecto sin llegar a los tribunales. Más allá de que la empresa pueda justificar que la explotación de la mina se llevaría a cabo sin afecciones graves al medio ambiente, algo que aún está por demostrarse, tendrá que resolverse una cuestión fundamental que ya apunta el Ayuntamiento en el escrito de consideraciones que ha enviado a la Junta, el cual se ha conocido este viernes: si la prohibición de realizar actividades extractivas en la zona de Valdeflores donde está el yacimiento de litio afecta también al subsuelo, pues de no ser así habría vía libre, sin necesidad de modificar el plan, para una explotación subterránea mediante galerías como la que viene planteando la empresa después de haber descartado la extracción a cielo abierto. No se esperan más novedades hasta dentro de unos meses, ni desde luego antes de las elecciones municipales.

