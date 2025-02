Cáceres pide aclarar la gestión del agua en la mina y si el uso del suelo es compatible

El Ayuntamiento de Cáceres ha solicitado que la evaluación de impacto ambiental de la mina de litio de Valdeflores aclare cuestiones relativas a la gestión del agua prevista en el proyecto y a la compatibilidad de la explotación con los usos del suelo contemplados ... en el Plan General Municipal (PGM). También pide que se tengan en consideración tanto la posible afección a espacios naturales como a la calidad del aire y al patrimonio cultural de la ciudad.

Así se detalla en el escrito, al que ha tenido acceso HOY, remitido por el Ayuntamiento de Cáceres a petición de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta para que se pronuncie sobre las consideraciones que, a su entender, deberán tenerse en cuenta en el estudio ambiental del proyecto, el documento clave de todo el procedimiento porque será el que determinará si sale o no adelante la mina y planta de tratamiento promovida por Extremadura New Energies, filial de Infinity Lithium.

El informe del Ayuntamiento, que se unirá a otros similares solicitados por la Junta a instituciones y colectivos en este periodo de consultas previas, ha sido elaborado por la Oficina de Desarrollo Urbano. La parte más relevante aparece al final y es la relativa la compatibilidad de los usos del suelo. El propio escrito así lo indica al señalar que es una «cuestión determinante de la viabilidad del proyecto, más allá de las afecciones ambientales y sus medidas correctoras», si bien el escrito municipal se limita a informar de las propuestas de ubicación realizadas por la empresa «para su consideración en el estudio de impacto».

Sobre el yacimiento de litio señala que «se localiza 40 metros por debajo de suelo clasificado como Suelo no Urbanizable de Protección Montaña grado 2 y Suelo no Urbanizable de Protección de Masas Forestales», en el que la actividad extractiva no está permitida por el PGM. No entra a concretar si una extracción totalmente subterránea mediante galerías estaría no sometida a esa prohibición. Esta será una de las cuestiones fundamentales que tendrá que analizarse en la evaluación ambiental del proyecto.

Planta de transformación

Sobre la planta de transformación del mineral en hidróxido de litio e instalaciones auxiliares en superficie, menciona las tres posibles ubicaciones propuestas por la empresa y aclara que solo en una de ellas, la denominada 'Guijarro', entre la carretera de Miajadas y la ladera de Valdeflores, se permiten los usos vinculados a la actividad extractiva.

El escrito municipal advierte en todo caso de que la definición de las técnicas de explotación descritas en el proyecto subterráneo inicial presentado por la empresa son «someras y variables, dependiendo de los avances tecnológicos en estudio», de manera que «su afección y posible contaminación deberán evaluarse en el proyecto de desarrollo», que aún tiene que presentar Extremadura New Energies junto con el proyecto de restauración y el estudio ambiental.

En cualquier caso, la Oficina de Desarrollo Urbano recuerda que ese proyecto «deberá tener en cuenta la normativa urbanística de aplicación», que es el PGM de Cáceres, el cual regula los usos extractivos del suelo en varios artículos, por lo que dichos usos «deberán se justificados de forma pormenorizada».

También dice el Ayuntamiento cacereño que se deberán justificar de forma detallada «las distintas instalaciones que componen la actuación y sus distancias al núcleo urbano, así como las afecciones al mismo y en superficie». Deberán tenerse en consideración posibles afecciones a espacios naturales catalogados como El Calerizo, La Alberca y la sierra Portanchito, así como a las masas forestales y a los equipamientos básicos de la ciudad.

En relación al agua, el escrito pide que se definan «los tratamientos y parámetros de calidad del agua necesaria para bombear de la EDAR del Marco» y su reutilización, y también que se justifique el volumen de agua demandado por las instalaciones.

Sobre el patrimonio cultural, pide analizar «pormenorizadamente» la influencia de la mina en el conjunto monumental por la posible emisión de elementos que pudieran dañarlo y por la «potencial transmisión de vibraciones» de la maquinaria y los explosivos. También se debe tener en cuenta el impacto paisajísico en la ciudad histórica y en la sierra, así como en el santuario de la Montaña y las áreas arqueológicas.