Una lista a la imagen de Salaya

Luis Salaya dijo que los concejales de su actual gobierno que quisieran repetir en la lista del PSOE para las municipales de mayo lo harían ... y, pese a que causan baja María José Pulido, José Ramón Bello y Paula Rodríguez, se puede decir que en general lo ha cumplido. Si son ciertas las explicaciones públicas que se dieron tras la asamblea del viernes, cosa que en política nunca se sabe del todo, Pulido y Rodríguez caen a puestos bajos de la candidatura porque, debido a sus circunstancias personales, han pedido retirarse de la primera línea. Por su parte, Bello da el salto a lista del PSOE para la Asamblea de Extremadura, lo que se puede interpretar como una recompensa a su labor en el Ayuntamiento al frente de un área tan compleja como Urbanismo, o como una manera generosa de prescindir de uno de los concejales del equipo de gobierno mejor valorados por la ciudadanía pero con cierta tendencia a pensar por sí mismo, algo peligroso en un ámbito, el de la política, en el que la lealtad suele premiarse por encima de la eficacia.

Sea como sea, no puede negarse que Salaya ha confeccionado una lista a su gusto e imagen ante un aparato provincial y regional del partido que con el tiempo ha ido dejando de considerarle un advenedizo. Hasta hace poco existía el convencimiento entre los pesos pesados del socialismo extremeño –no todos– de que el gobierno municipal de Cáceres estaba necesitado de algunos perfiles con mayor carga política, mientras que sobraban dos o tres nombres considerados «flojos». No sé si esa percepción ha cambiado, pero se ha demostrado que las riendas las lleva Salaya y es él quien tiene la última palabra, aunque algunas de sus decisiones no convenzan en determinados despachos del PSOE. Podría entenderse además que ese mayor peso político para la lista llega hasta cierto punto de la mano de Belén Fernández, que regresa al Ayuntamiento desde su escaño de diputada por Cáceres en el Congreso.

Entre las novedades de la candidatura socialista llama especialmente la atención, sin ser del todo una sorpresa, la presencia de Ñete Bohigas, que lleva desde que dejó el baloncesto intentando encontrar su lugar en la política. Este movimiento, junto al de su compañero en el grupo municipal de Ciudadanos Francisco Javier González, que también va en la lista del PSOE aunque no en puesto de salida como Bohigas, supone la puntilla para el proyecto en Cáceres del partido naranja, al que de los cinco concejales que obtuvo en las municipales de 2019 solo le queda Raquel Preciados. Pocos naufragios semejantes se han visto en la política local.