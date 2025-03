Herencia recibida en Cáceres

Comenta Compartir

Cada vez que hay cambio de gobierno en una institución se habla de la 'herencia recibida', normalmente como excusa para ganar tiempo o como un ... corsé que impide al que acaba de llegar poner en marcha libremente sus políticas. La herencia que recibe Rafael Mateos por parte de Luis Salaya es un Ayuntamiento de Cáceres con una deuda controlada y una situación económica razonablemente sana. Ya sea fruto de una gestión responsable, como afirmarán sus partidarios, o de la escasa actividad desplegada durante los cuatro años de mandato, según sus detractores, el caso es que al menos en esa faceta hay poco que echar en cara al gobierno socialista. En la herencia entran también algunos proyectos, no muchos, que tienen iniciada su andadura administrativa y ahora le toca a la nueva administración llevar a buen puerto. Entre ellos figura el derribo del tristemente famoso bloque C de Aldea Moret, que no va a pararse porque la obra de demolición fue adjudicada hace unos días, o la réplica de la cueva de Maltravieso, para la que se han obtenido tres millones de euros de Europa. El PP nunca la ha visto con muy buenos ojos al considerar que ese dinero estaría mejor empleado en otro sitio, pero se acabará haciendo porque los fondos que llegan de la UE son finalistas y si no se dedican al objetivo para el que fueron concedidos, se pierden.

Sin embargo, Rafael Mateos ya ha dado muestras de que no le vale todo lo que hay sobre la mesa ni tiene intención de seguir adelante con la totalidad de las iniciativas puestas en marcha por los socialistas. Hemos visto un ejemplo hace pocos días con el concurso para diseñar la urbanización del polígono Charca Musia, que el PP ha paralizado porque no le gusta cómo estaba planteado. Es probable que no sea el último golpe de timón al que asistamos. También está pendiente de resolverse en Cáceres la creación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), para la que el equipo de Luis Salaya llevaba tiempo buscando financiación europea, y que habrá que ver ahora si entra en los planes de Mateos. Algunas ciudades españolas las están reduciendo o directamente eliminando – sobre todo en municipios donde Vox ha entrado a gobernar con el PP– a pesar de que la Unión Europea obliga a implantarlas en todas las localidades de más de 50.000 habitantes antes de que finalice 2023. Esta manera de proceder a favor o en contra la herencia recibida no tiene por qué limitarse a los proyectos propios del Ayuntamiento, sino que se puede aplicar también a iniciativas privadas que dependen de licencias o de recursos municipales. Es el caso de la estatua gigante de Buda en el monte Arropez, que Mateos ya ha advertido de que no se pondrá si no va acompañada de todo el complejo budista que aparecía en el proyecto inicial, planteado como un importante foco de atracción para el llamado turismo espiritual. El adanismo es una tentación muy fuerte en política y se requiere altura de miras y sentido de Estado –de ciudad en este caso– para seguir construyendo sobre lo que hizo tu antecesor, aunque fuera de otro partido, en lugar de borrarlo de un plumazo y empezar de cero. Eso no significa renunciar a las ideas propias, sino ser capaz reconocer los aciertos del rival, respetar lo que se haya hecho bien y, a partir de ahí, tratar de superarlo.

