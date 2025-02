El Womad es algo más que un festival, o así nos lo han tratado de inculcar desde hace treinta y pico años, cuando unos ingleses ... liderados por Peter Gabriel llegaron a Cáceres enarbolando la bandera de las músicas y las danzas del mundo con un mensaje multicultural, pacifista, antirracista y reivindicativo de los derechos de los oprimidos. Esas ideas se expresan en el Womad sobre todo con música y bailes, aunque la organización siempre ha reservado además una tribuna privilegiada –el escenario principal a la hora de máxima afluencia del sábado por la noche– para la lectura de un manifiesto solidario. En los últimos años se había unido la plataforma cacereña prorrefugiados con su propia declaración.

La intentona de eliminar los manifiestos, enmendada a última hora, ha causado revuelo porque era el propio Womad el que renegaba con ello de sus autoproclamados principios, y todo por no querer mojarse en un asunto tan espinoso a tantos niveles como es el conflicto palestino-israelí, que de conflicto tiene ya poco y se ha convertido en una masacre cuyos responsables deberían rendir cuentas no solo ante la historia, que lo harán, sino también ante el Tribunal Penal Internacional.

Womad dijo que la decisión de suprimir los manifiestos estaba acordada con las instituciones que forman el Consorcio Gran Teatro, que es el que paga el festival. Pero la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación se desmarcaron para aclarar que fue idea exclusiva de los organizadores. Las dos cosas son verdades a medias, y por lo tanto medias mentiras. Womad informó de su decisión de eliminar los manifiestos, y así lo ha reconocido la propia consejera de Cultura, pero ya fuera por no generar un problema o porque no le dieron importancia (me decantó por lo segundo), los responsables del Consorcio no transmitieron esa decisión a todas las instituciones implicadas, en las que hay sensibilidades diferentes en relación a Palestina. El caso es que la retirada de los manifiestos se conocía y alguien en la Consejería de Cultura, que es el patrono principal y en la práctica controla el Consorcio, se pudo haber opuesto o advertido de la previsible controversia. Eso no pasó y tuvieron que ser las plataformas cacereñas de apoyo a los refugiados las que denunciaran públicamente la «censura». Entonces, ya sí, todo el mundo salió a opinar y obligaron a la organización a rectificar.

La consecuencia de tanta polémica es que el manifiesto del Womad cobra este año una relevancia pública que no tenía y genera más interés que nunca. Si al eliminarlo buscaban «no politizar» el festival, como declaró la organización, han conseguido justo lo contrario: que políticos de todo pelo entren a saco en un asunto al que antes jamás habían prestado atención y que se vaya a analizar con lupa lo que se diga o se deje de decir.