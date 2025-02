Womad Cáceres prescinde de todos los manifiestos para evitar «la politización»

Womad Cáceres prescindirá en esta edición, que arranca el próximo jueves, de todos los manifiestos se se leían durante la celebración de esta cita ... multicultural. El motivo es, según explicó a HOY Rocío García, la responsable de comunicación de la empresa Sonde3, encargada de la producción, es «evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad del evento».

Según García, la decisión se ha tomado de manera consensuada y después de «una gran reflexión» con el Consorcio Gran Teatro y Womad Internacional para poner el foco «en la música y la cultura, sin que se termine politizando el festival». Estas explicaciones llegan después de que la plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres haya lamentado en un comunicado que se les prohibiera leer su manifiesto, algo que hacían de forma habitual desde hacía años.

«Es cierto que la anterior directora, Dania Dévora, sí que introdujo este manifiesto, pero nosotros hemos considerado que lo que tiene que prevalecer es la cultura y no politizar algo ni entrar en confrontaciones, al margen de nuestras propias creencias, que por supuesto las tenemos». Sobre Dévora, ha indicado que «ella tenía unas formas, se la dio una libertad y ahora en esta nueva organización se ha decidido que haya un mayor consenso y mayor implicación de la parte de Womad de Reino Unido, igual que no va a haber botellón, no va a haber manifiesto, se intenta que cada vez el festival sea más cívico y más cultural».

A preguntas de este diario García ha indicado que tampoco se leerá el manifiesto que la propia organización Womad escribía cada año y que habitualmente se leía el viernes por la noche en la Plaza Mayor.

Indica que también habían recibido la solicitud de colocar banderas palestinas en el escenario. «Si los artistas durante su actuación la quieren sacar que la saquen, pero es como si en la puerta de un colegio se quisiera poner esa bandera, podemos estar en contra de ese genocidio, pero no queremos politizar», insiste Rocío García. «Nosotros a nivel personal podemos tener simpatía hacia ese tipo de proyectos, pero queremos que en el festival se hable solo de arte y de cultura».

Consultada por el sentido reivindicativo de las músicas del mundo, en el que en numerosas ocasiones se clama por los derechos humanos de muchos países que no los tienen, la responsable de comunicación de la empresa Sonde3 señala que demuestra «el eclecticismo» del cartel.