El drama de la pista de hielo

Nos amargamos la vida por no tener cosas que hasta hace cuatro días ni necesitábamos ni apenas sabíamos que existían

No les falta razón a quienes dicen que en Cáceres, cuando se intenta hacer algo, es imposible acertar. Lo hemos vuelto a ver con la ... pista de hielo de la Plaza Mayor, que si se pone es un mamotreto que genera un ruido insoportable y tapa la visión de la muralla, y si no poco menos que nos arruinan la Navidad. «No te lo perdonaré jamás, Rafael Mateos, jamás», les ha faltado decir a los que no pueden ocultar su indignación por quedarse un invierno sin disfrutar de una actividad tan tradicional y sostenible como patinar sobre hielo al aire libre en una ciudad del centro de Extremadura.

Este año no hay pista de hielo porque, al parecer, no se ha encontrado la manera de contratarla sin incurrir en ilegalidades debido a las deudas que acumula con el Ayuntamiento la empresa que suele instalarla, y también porque nadie más se ha interesado en el concurso público abierto después a toda prisa para intentar satisfacer una presunta demanda popular que uno no sabe si es tan real como se dice, o más bien un tanto impostada. La alternativa va a ser, según ha anunciado el gobierno del PP, una serie de eventos en la Plaza Mayor que van a hacer de la Navidad cacereña algo «único e irrepetible», promete el alcalde con la grandilocuencia propia de estas fechas. El programa se va a presentar en los próximos días y ya veremos si es para tanto. Y es que cuando las navidades duran casi 40 días (desde el encendido de las luces el 29 de noviembre hasta Reyes) se plantea un problema: llenarlas de contenido. La pista de hielo era muy socorrida, igual que lo es el mercado de Cánovas o la propia iluminación, porque se sabe que funcionan y una vez contratados dan ambiente todos los días sin que el Ayuntamiento tenga mucho más de lo que preocuparse. Ahora, sin la pista, hay que ponerse el gorro de pensar y tratar de dar con una alternativa que, no nos engañemos, muy mediocre tendría que ser para fracasar en unas fechas en las que todo el mundo está deseando hacer cosas que parezcan navideñas y nos vale casi cualquier excusa para salir de casa. Hace ya bastantes años las navidades empezaban con el sorteo de la lotería y la ambientación en los días siguientes se limitaba a unas cuantas luces mortecinas en las calles del centro y un Papá Noel cutre contratado por los comerciantes que iba por ahí tocando la campanilla. Hasta la cabalgata de Reyes era austera comparada con el despliegue de carrozas patrocinadas que vemos en estos tiempos. Quienes tenemos cierta edad recordamos aquellas navidades con nostalgia no porque fueran mejores que las de ahora, sino porque eran las de nuestra infancia, igual que les pasará dentro de tres o cuatro décadas a los niños de hoy. Valga esta reflexión de abuelo Cebolleta para decir que tranquilos, que no es para tanto, y que dejemos de amargarnos la vida por la ausencia de cosas que hasta hace cuatro días ni necesitábamos ni apenas sabíamos que existían.

