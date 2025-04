Baltasar y el Gran Buda

La prensa local siempre se enfrenta con incertidumbre a esta semana rara entre Navidad y Año Nuevo. Son fechas en las que la actualidad pura ... y dura decae, las plantillas de los medios andan a medio gas y ya se ha disipado la fiebre informativa de la lotería, de manera que las noticias, sucesos aparte, suelen girar en torno iniciativas solidarias, historias humanas y balances de fin de año sobre los temas más variopintos. Pero hete aquí que de repente la cosa se ha animado en Cáceres de la mano nada menos que de dos personajes milenarios y orientales: el rey Baltasar y Buda Gautama.

Pero vayamos por partes. El equipo de gobierno del PP iniciaba una semana que se preveía para ellos plácida y hasta exitosa, con la perspectiva de cumplir su promesa de aprobar los presupuestos municipales antes de que terminara el año, como así ha sido gracias al apoyo de Vox. Para el martes día 26 programaron una de esas ruedas de prensa amables que les gusta dar a todos los políticos, en este caso la presentación de los detalles de la cabalgata de los Reyes Magos como colofón a un programa navideño del que los populares están muy orgullosos por la alta participación que están teniendo la mayoría de las actividades.

Pero el PSOE, que ya ha demostrado en estos pocos meses que no está dispuesto a que la legislatura de Rafael Mateos sea un camino de rosas, saltó por la tarde directamente a la yugular a través de su portavoz, Belén Fernández, acusando al gobierno del PP nada menos que de «racista» por incluir en la carta oficial a los Reyes Magos, disponible en la web del Ayuntamiento, una imagen de la que había sido eliminado Baltasar. Los tres reyes que aparecían en el reverso de la carta eran blancos. Ni rastro del rey negro, el favorito de muchos niños.

Acuerdo con Vox

Belén Fernández dio además por supuesto que esta cancelación de Baltasar era deliberada y fruto del acuerdo municipal del PP con Vox. La llama estaba prendida, los medios se hicieron eco porque semejante acusación por parte de la líder del principal grupo de la oposición es, evidentemente, noticia, y las redes sociales hicieron el resto. El PP reaccionó explicando que la carta no la había diseñado el Ayuntamiento sino la Asociación de Reyes Magos de Cáceres (formada personas que han encarnado a los reyes en alguna ocasión), y que además era la misma que aparecía en carteles del año anterior, cuando gobernaban los socialistas. Ya daba lo mismo. Como pasa siempre en estos casos, la verdad es lo de menos y la gente se cree cualquier cosa que reafirme sus convicciones. Además, quitar al rey negro de un documento municipal, se trate o no de un error, es algo inaceptable en estos tiempos, de manera que la única salida posible para el alcalde era hacer lo que hizo, pedir que se rectificara y no entrar al trapo de las acusaciones de racismo.

El otro protagonista oriental de la semana ha sido el proyecto Gran Buda de Cáceres, que cambia de ubicación a unos terrenos, junto a la carretera de Badajoz, sin la protección medioambiental que ha hecho desestimar finalmente la opción del monte Arropez. Dicen el alcalde y los promotores que este cambio va a permitir construir el complejo budista completo y no solo la estatua gigante. Veremos si es así y cuánto se demora el proyecto, que hace ya más de cuatro años que se dio a conocer y no termina de arrancar.