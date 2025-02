Los antimina miden su fuerza

La plataforma Salvemos la Montaña lleva varias semanas ejecutando una agresiva campaña informativa contra la mina de litio de Valdeflores con un objetivo primordial: ... sacar a la calle a la mayor cantidad de gente posible en la manifestación convocada para este domingo en Cáceres, que partirá a mediodía de la plaza de América y finalizará en la Plaza Mayor. El movimiento antimina se pone a prueba y mide su fuerza real entre la sociedad cacereña, ahora ya sin el apoyo de los dos grandes partidos, PP y PSOE, que han ido evolucionando desde el rechazo frontal al proyecto de hace unos años hasta, no diré que un respaldo expreso, pero sí una neutralidad amable que permite a la empresa seguir progresando sin grandes contratiempos en los trámites administrativos de cara a conseguir el permiso de explotación. De todo el arco político con representación en las instituciones competentes en la materia, solo Podemos (con sus diversas denominaciones) se sigue oponiendo sin ambages a la mina de Valdeflores y la planta de procesado de hidróxido de litio que lleva anexa.

La última baza jugada por Salvemos la Montaña para avivar la indignación popular ha sido sacar a la luz al inicio de esta semana una recreación informática del que, asegura, será un gigantesco vertedero de rocas que generará la actividad minera, de nada menos que 47 hectáreas de extensión y 66 metros de altura, visible desde la ciudad de Cáceres. La plataforma afirma haberse basado en datos reales del proyecto a los que ha tenido acceso, lo cual ha negado la empresa promotora, que dice que todo eso es falso. Infinity Lithium contraatacó dos días después distribuyendo a los medios, a través de su filial Extremadura New Energies (ENE), un estudio encargado por la propia empresa a un equipo de profesores encabezado por Julián Mora Aliseda. Ese informe desgrana las bondades del proyecto minero para el desarrollo económico cacereño y afirma que, al ser la explotación subterránea, no tendrá apenas efectos negativos sobre el medio ambiente. El problema es que lo hace sin el menor atisbo crítico y asimilando como propios de manera un tanto sospechosa todos y cada uno de los argumentos y datos esgrimidos por la empresa, que financia el estudio. La publicación ha levantado cierta polvareda en ámbitos académicos porque ENE la distribuyó a los medios adjudicando la autoría a la Universidad de Extremadura, cuando lo cierto es que Mora Aliseda ha llevado a cabo el encargo a título particular y el vínculo se limita a que es catedrático de Ordenación Territorial en la UEx.

Este domingo serán los cacereños los que hablen, y su respuesta en la calle nos dará una idea, al menos aproximada, de hasta dónde llega en realidad a día de hoy el rechazo ciudadano a la mina de litio.