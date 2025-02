La ciudad y los perros. Un poco de matemáticas

Debo, en primer lugar, pedirle perdón a Mario Vargas Llosas por la utilización de un título sobre algo que, aparentemente, está muy lejos del contenido su novela.

En el periódico HOY (5/12/2022) apareció un reportaje acerca del número de perros que hay en ... Extremadura y en España. La información numérica era, claramente predominante ya que mostraba, al menos, 55 expresiones numéricas con cantidades absolutas o relativas del número de perros en pueblos y ciudades.

Este trabajo periodístico evidencia que las matemáticas proporcionan un medio de comunicación conciso que nos permite describir y dar a conocer una situación concreta. Al mismo tiempo, también nos proporcionan herramientas de cálculo para profundizar en la información y poder tener una idea más cercana a la realidad que se nos intenta presentar. Es decir, podemos quedarnos en la simple lectura de los números o podemos avanzar en su análisis, lo que nos convertiría en unos ciudadanos mejor informados. Esta última capacidad es uno de los objetivos de la educación matemática en el nuevo currículo.

Los datos del artículo nos proporcionan un contexto adecuado para seguir mirando la ciudad con ojos matemáticos, analizando la proporción del número de perros y personas en esas ciudades y relacionándola con otras variables, como puedan ser el número de niños o de hogares en Badajoz. ¡Qué problema más interesante para proponer en la escuela o para resolver por el lector como pasatiempo!

Evidentemente, mis manías matemáticas me han llevado a profundizar sobre los datos aportados recurriendo, además, a esos otros datos fáciles de conocer en la red. Estos resultados me provocaron algunas reflexiones que trato de mostrar. Ya sé que este paso no es usual en el lector y, como matemático, lo asumo, pero como ciudadano es recomiendo.

Así, pudimos conocer que los perros en las cuatro grandes ciudades extremeñas suponen más del 30% de su población. Es decir, por cada 10 ciudadanos hay más de tres perros. Evidentemente, es un dato que en sí mismo tiene significado ya que establece una relación relativa entre el número de personas y perros en Badajoz (29,1%), Cáceres (34,7%), Mérida (31%) y Plasencia (32,8%). Los datos aportados en otro párrafo del trabajo nos permiten señalar que la media nacional (perros/personas) estaría entre el 16,4% y el 19,6%. La diferencia es apreciable. Dado que noticias similares se publican periódicamente es fácil comprobar el aumento constante del número de perros en las cuatro ciudades (HOY, 19/06/2022).

El porcentaje del número de perros en Badajoz nos permite calcular su número estimado, sabiendo que a principio de este año éramos 152.933 habitantes. Esto señala que habría en la ciudad sobre 44.503 perros. La proliferación de tantos perros justificaría la cantidad de orines y cacas en nuestras calles y el constante abandono de los mismos (HOY, 9/12/2022), aunque es verdad que se percibe un mejor comportamiento de algunos dueños de perros.

También me movió la curiosidad saber esta relación numérica perros/personas considerando algunos sectores de la población. Así, el Instituto Nacional de Estadística señala que en Badajoz había 23.439 personas de 0 a 14 años censadas. Un simple cálculo nos dice que hay 1,89 perro por cada niño de esta edad, casi el doble de perros que de niños. Sería este dato el que provocó un comentario de un lector que decía: «A este paso tendrán que trabajar los perros para pagar nuestras pensiones. La gente prefiere tener perros antes que niños». También, me explica por qué algunos parques infantiles, y no tan infantiles, están llenos de perros y sin niños o con un número muy reducido de ellos.

Esta consideración personal de que hay muchos perros en la ciudad –¿seré el único?– me ha sugerido buscar el número de hogares que hay en Badajoz, y el resultado también me parece importante. Aunque no he encontrado datos precisos podríamos estimar sobre 65.000 viviendas ocupadas que me permite obtener otro resultado interesante. Así, el 68,4% de los hogares de Badajoz tendrían perros, aunque esta cantidad será inferior porque cada vez es más frecuente encontrar familias con más de un perro. Ahora entiendo por qué cuando hablamos de los perros en Badajoz alguien del grupo cuente algún problema con perros en su edificio. Es fácil suponer que debe haber más de un perro en la casi totalidad de edificios de viviendas en Badajoz.

Todo ello me recordó una cita del cronista oficial de Badajoz, Alberto González, refiriéndose a que numerosas plazas, jardines y espacios de la ciudad «podrían nombrarse llamaperros, por la cantidad que en ellos se agolpan y que se han multiplicado en la ciudad» (HOY, 6/11/2022). Terminaba su crónica semanal haciendo referencia a la falta en esos mismos espacios de abuelos.