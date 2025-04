Los mayores en Monfragüe

En la sociedad se ha producido un cambio demográfico que ha dado lugar a un aumento de las personas mayores de 65 años, que ya ... representan el 21% de la población de la Unión Europea. Es obligado que surjan iniciativas para poder atender a este colectivo tan numeroso. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró 1999 como el 'Año Internacional de la Personas Mayores'. Y es en ese mismo año cuando se inicia el primer curso de lo que conocemos como la Universidad de Mayores en la Universidad de Extremadura. ¡Qué buena decisión! ¡Qué buena propuesta¡ ¡Cuánto éxito! Más de 2.100 alumnos se matriculan cada año y las listas de espera para inscribirse engordan año tras año.

Le comentaba a un amigo, que teníamos una ruta programada pendiente. «Cuando quieras, pero no puede ser martes y jueves, tengo clases en la Universidad de Mayores y no puedo faltar», fue su respuesta. Fiel reflejo del compromiso que tienen estos alumnos con sus clases.

El actual director de la Universidad de Mayores, y también profesor, Chema Corrales, ofrece a sus alumnos una visita al Parque Nacional de Monfragüe, entre otras actividades. Suele contar conmigo de compañero de viaje. Qué sensación tan agradable. Qué satisfacción personal como profesor estar con personas motivadas, «mayores» pero «jóvenes» ávidas de saber, de querer aprender, de seguir siendo útiles a la sociedad. Actividad que además sirve para divulgar nuestros espacios naturales.

El trayecto del viaje está repleto de anécdotas, chascarrillos, datos y historietas. La primera parada es el castillo. La subida transcurre faldeando la umbría de las Corchuelas. Los excursionistas perplejos por las vistas que se divisan del parque y del río Tajo. La construcción del castillo se remonta al año 811, obra realizada por los musulmanes. A esa zona la llamaron Al-Mofrag que significa «el abismo». En la guerra de la Independencia se destruyó y se restauró en 1980. Próxima al castillo se encuentra una ermita donde reposa la virgen de Monfragüe, talla bizantina traída, en el siglo XII, desde las Puertas de Jerusalén por los caballeros cruzados de la Orden de Monte Gaudio.

Continuamos nuestra ruta y llegamos a Peña Falcón, popularmente conocida como 'El salto del gitano'. Cuenta la leyenda que un gitano perseguido por la Guardia Civil, al sentirse acorralado, saltó al río esquivando a los guardias. Qué espectáculo visual; el escarpado roquedo de cuarcita, el río y los cientos de buitres alzando el vuelo. De repente se alza una voz ¡La he visto, la he visto! Es la cigüeña negra. Otra voz surge cercana ¡Oye! déjame el catalejo, que llevas mucho rato, y yo todavía no la he contemplado.

Seguimos nuestra andadura y alcanzamos el puente del Cardenal. En 1450 Juan Carvajal, obispo de Plasencia, ordena construir un puente para comunicar Trujillo con Plasencia; bueno, y de paso poder visitar a su hermano, que vivía en Torrejón el Rubio. Era el único puente por el que se podía cruzar el río Tajo en Extremadura. En la guerra de la Independencia el coronel Prieto ordena volar la parte central del puente para impedir el paso de los franceses, y en 1859 se reconstruye. Cercana al puente se localiza la fuente del francés. Recibe este nombre porque un francés, Alain Jousson, se ahogó al tratar de rescatar un ave que se encontraba en el río.

Y llegamos a Villareal de San Carlos; es una aldea con una sola calle, asentada en el mismo corazón de Monfragüe. Fundada en 1756 por el rey Carlos III, la zona estaba continuamente asolada por los bandoleros y el monarca ordenó la construcción de un cuartel, una escuela, una iglesia y una fuente para asentar población en este lugar. De aquí que la zona se la conozca como «lugar nuevo». El monarca concedía privilegios a los nacidos allí, como estar exentos de hacer el servicio militar. Servicio que había creado el propio rey, al aprobar la Real Orden de Reemplazo de 1770. Saliendo de Villareal se sube el puerto de la serrana, toma este nombre por cobijar a una moza que, despechada por un amor, se cobijó en una cueva. Asaltaba a los caballeros que pasaban por el terreno, los seducía y luego los mataba.

Abandonando el puerto de la serrana nos adentramos en un camino que nos lleva al Centro de Visitantes. Es espectacular, de ahí las exclamaciones de los compañeros de viaje ante la majestuosidad del centro. Eso sí, está un poco escondido, por lo que quizás es menos visitado. Monfragüe debería contar con otro centro. Para mí su ubicación idónea sería en Casas de Miravete, a mitad de camino entre Madrid y Badajoz. Puerta de entrada de viajeros del norte de España a nuestra comunidad. En los cerros del pueblo se podría situar. Sería como 'El balcón de Extremadura', con vistas a Monfragüe, la sierra de Gredos, el Geoparque Guadalupe-Ibores-Jara y las ruinas de la iglesia de Santiago de la Piñuela, ubicada en medio del monte. Un lugar de parada que serviría para mostrar todas las excelencias culturales, patrimoniales, gastronómicas y ambientales, no solo de Monfragüe, sino de toda Extremadura.