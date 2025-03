Comenta Compartir

Está ahora mismo en las carteleras una película sobre los comienzos de Bob Dylan. Se titula 'Un completo desconocido' y la vi el otro día ... en cartelera. Luego en la radio en una tertulia de cine hicieron un comentario sobre ella y me animaron a verla, unido a que muchos formamos parte de una asociación sin registrar que acogemos con expectación todo lo que aparezca sobre este cantante estadounidense. Pero lo que me dio el empujón definitivo, en esa misma tertulia radiofónica, fue escuchar una versión de 'Like a rolling stone' que parecía una actualización de la original de Dylan. La voz daba el pego y muchos no sabíamos de las aptitudes musicales, o como mínimo imitativas, del actor protagonista. Me quedé perplejo. Basta una impresión así para acudir a la sala de cine. La película no ha ganado ningún Oscar, ellos se lo pierden, nadie puede decir que la promoción se la ha hecho ningún premio. Todavía no la he visto pero no tardaré. Que todo lo que nos echen sean vidas de personajes tan enigmáticos, y seguramente tan simples como Bob Dylan.

Hace unos días compré muy barato una vieja edición, la primera traducción que se hizo al español, de las crónicas de Lobo Antunes. Últimamente no se habla tanto de él, o no lo que algunos entendemos que se debería. En un mes o así sale la versión española de una de sus novelas más recientes y ya estamos a la espera. Parece que la acompañarán las reediciones de sus tres libros de crónicas publicados en nuestro idioma ya hace años, así que será un momento ideal para leer y releer todo el material. Volviendo a la música, el guitarrista y cantante argentino Ariel Rot prepara reedición y gira respectiva. En 2001 cumplió 25 años de trayectoria, y ahora hará 25 años que hacía 25 años, etc. Ese año grabó un concierto donde repasaba toda su carrera y una parte del resultado se grabó en el disco 'En vivo mucho mejor'. Eran más de quince canciones en compañía de una banda señera del pop rock local y había de todo, piezas de Tequila, de Los Rodríguez y de la carrera de Ariel Rot en solitario. ¿Quién da más? Es una buena excusa para celebrar y un momento inmejorable para hacerlo, aunque cuál no lo es para una ocasión así. Regresamos a la estantería y tomamos el cedé o la cinta, o si somos nostálgicos pillamos la edición en vinilo que además incluye un tema más que la original de 2001. Y lo de ir a un concierto de la gira ya sería cerrar el círculo. Si alguien nos tacha de anclados en el pasado igual es que está anclado en la tontería. No hay tiempo para estos gigantes, cualquier época es buena para recuperarlos, readaptarlos o acompasarnos nosotros a ellos, y en definitiva homenajearlos. Y por supuesto que no hemos olvidado el 50 aniversario del concierto de nuestro Pablo Guerrero en el Olympia de París, que exige un tratamiento extramuros de carnaval. Mientras releemos la crónica con que Miguel Ángel Gómez Naharro y Manuel Cañada se dejaron caer el pasado domingo en estas mismas páginas.

