Dos cacereños

Hay dos escritores en Cáceres a quienes tengo especial cariño. Una es mi querida Lucía Masa, a la que hace tiempo que no veo y ... de la que hemos hablado en este periódico en alguna ocasión, seguramente menos de las que merecerían su persona y su talento. Sus dos libros de poemas 'Asistolia' y 'Metamorfosis' los sigo leyendo, la última vez este mismo verano, y me siguen trasladando lo mejor de la sensibilidad de tan especial autora, capaz de cautivar de tan verdadera.

Digo solo lo mejor porque lo menos mejor, que en ella no creo que lo haya, todavía no lo he conocido. Este momento del año es, además, muy indicado para leer sus poesías y para quien tenga la suerte de conocerla, sentarse a hablar con ella tranquilamente y sin pausa, pues aunque el verano amenaza, ya no es la intensidad de agosto y todavía no ha empezado el curso. La verdad es que con Lucía y su obra da igual qué intensidad se tenga en un mes concreto porque ya la aportan ellas, y sin escatimar. Ceremonia dichosa la de encontrarse con ambas: animo a conocerlas.

El otro escritor es Alonso de la Torre, que ya sé que se llama José Ramón pero siempre me sale llamarle Alonso, tal familiaridad he adquirido de tanto leer sus artículos. Con tanto leer me refiero no solo a diariamente, sino que la costumbre es que lo haga varias veces con cada texto. Hay pocas cosas que me reconforten más que viajar a rincones de España donde su firma aparece en el diario local. No solo es que me haga sentir en casa, sino que además lo contrario, Alonso es de aquí y de todas partes, y debería serlo de todos los lectores de periódicos españoles.

Como suelo leer prensa local de España y algo de internacional me encuentro muchos artículos de expertos de todas las clases, pero el que me interesa siempre, o casi, es Alonso de la Torre, que a fin de cuentas es el experto en las cosas que me importan a mí. No sé con qué se presentará hoy, pero solo viendo cómo despidió el pasado curso a finales de julio y cómo empezó ayer este se nota la genialidad de este prosista infinito, bendecido por los dioses de la imprenta con los duendes de la inspiración y el estilo, entre rajas de sandía en Palazuelo-Empalme y llamadas a la pausa en un punto de ajetreo proverbial como es el mes de septiembre. Ya sé que esto lo sabe todo el mundo, pero lo repito porque cualquier insistencia será poca.

Bueno, pues la cosa es que hace la friolera de ¡diez años! Alonso escribió un artículo titulado 'Agosto nunca se acaba', que se publicó en la contraportada del HOY el 1 de septiembre de 2014. El contenido no voy a desvelarlo, ya he recomendado su lectura otras veces, lo que hay que hacer es buscarlo en las hemerotecas del diario y ver cómo pasa la vida. Ambos, Lucía y Alonso, me dan otra perspectiva del verano y me llaman a buscar su palabra y su compañía. ¡Cuánto me gustaría reunirme pronto con estos dos amigos!