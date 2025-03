Los incendios se apagan en invierno

Otra ola de calor. Es la predicción meteorológica más escuchada en estas fechas, donde los termómetros señalan temperaturas que asustan. Prácticamente, cada año batimos récords. ... El ambiente asfixiante paraliza cualquier actividad al aire libre y nos obliga a salir de casa cuando se pone el sol.

Estas altas temperaturas también están afectando al norte de nuestro país, menos acostumbrado a padecerlas. Ha sido entonces cuando se ha hecho un mayor esfuerzo por regular los trabajos en exterior, bombardeándonos con las medidas a seguir. Parecen olvidar que en el sur las llevamos soportando de forma permanente cada época estival y que muchas de estas recomendaciones son práctica habitual.

Lo que históricamente es común en todo el territorio nacional son los incendios, que además, solo son noticia en verano. Algunos pueden considerarse auténticas catástrofes naturales, como el que asoló la Sierra de Gata en Extremadura. Ha sido el más grave de los últimos años por las miles de hectáreas que arrasó y por el alto valor medioambiental de la superficie recorrida por el fuego. Extinguirlo fue de una dificultad extrema. Los vientos cambiantes, la topografía abrupta del entorno y los modelos de combustión afectados, lo convirtieron en una pesadilla.

La pregunta que surge después de cada incendio, siempre es la misma, ¿podría haberse evitado? La respuesta es múltiple y compleja. No existen fórmulas mágicas que siguiendo a rajatabla eviten estos desastres, salvo que se invirtieran ingentes cantidades de dinero y la concienciación fuera máxima. El cambio climático es la causa que siempre sale a la palestra, porque somos conscientes de que arrastra consecuencias terribles. Pero no es la única. Los ecosistemas cambian y también la forma de relacionarnos e interferir en ellos. El abandono de ciertas prácticas rurales como consecuencia de la despoblación y también de la escasa rentabilidad provocan que los montes estén llenos de combustible, el alimento perfecto para el fuego. Por otra parte, las inversiones en prevención no son suficientes, tanto en terrenos públicos como en privados, que suponen prácticamente el 90% de la superficie forestal extremeña. Y, por supuesto, extremar las precauciones en nuestros hábitos, personales y profesionales. Detrás de muchos incendios está la mano del hombre.

Todas estas dificultades son conocidas, por lo que no hay excusas para el abandono o la resignación. Hay que trabajar durante todo el año para evitar que, llegado mayo, nos encontremos con la soga al cuello. Limpiar nuestros campos debe ser una prioridad y una responsabilidad compartida entre administración y particulares. Los expertos ponen de manifiesto, cada temporada, la necesidad de promover campañas de sensibilización, poner en marcha incentivos económicos y apostar por nuevas fórmulas preventivas, como el pastoreo dirigido e intensivo para el mantenimiento de cortafuegos. Los incendios se apagan en invierno.

Afortunadamente, la naturaleza tiene una capacidad de regeneración sorprendente y muchas de nuestras especies vegetales han evolucionado para soportar esta «perturbación». Deberíamos dejar de poner palos en las ruedas y ayudar a su conservación y supervivencia, aunque solo sea porque de ello depende la nuestra.