Sin calificativos sobre Venezuela

Comenta Compartir

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, declaró ayer ante la Comisión correspondiente del Congreso que, de no haber sido acogido por España, Edmundo González, ... el candidato que con toda probabilidad ganó las elecciones del 28 de julio, estaría hoy preso en Venezuela. Es recurrente que el Gobierno se explique en réplica a declaraciones de portavoces del PP. Con lo que consigue orillar aquellas críticas más amplias que no responden a una pura confrontación partidista. Albares dijo verdad ayer al afirmar que si González no hubiese conseguido salir de su país, hoy se encontraría entre rejas. Pero al ministro le faltó decir que esa sola posibilidad describe una dictadura que no merece ahorrarle apelativos. Ni merece consideraciones bajo la vana esperanza de que el régimen de Maduro se avenga de pronto democrático y dialogante, cuando los hechos indican todo lo contrario. La discusión que ha de entablar el Gobierno no es con el PP, sino con una parte del propio Consejo de Ministros y de sus apoyos parlamentarios que consideran cuando menos respetable que el chavismo autodetermine Venezuela. Empezando por que el PSOE debata consigo mismo también sobre aquel país.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión