Anuncia, que algo queda

Esta semana hemos sabido que el alcalde, Ignacio Gragera, ultima un nuevo plan de inversiones por 15,9 millones de euros que quiere aprobar en ... unas semanas. Con todo ese dinero procedente de ahorros promete hacer muchas cosas. Entre ellas, dos aparcamientos subterráneos, rehabilitar la primera parte del conventual de la calle San Juan, ampliar las instalaciones de FCC y construir una pista de BMX entre Antonio Domínguez y Ciudad Jardín en un guiño a los deportistas y a la recuperación de la riada.

Podemos ha dicho, y con razón, que le extraña un nuevo plan de inversiones teniendo en cuenta que el presentado hace un año tiene aún bastantes iniciativas en trámite o esperando su momento.

Todas las obras anunciadas son necesarias, pero está claro que no dará tiempo de terminar ninguna antes de las elecciones. Seis meses en política son una eternidad, pero en trámites municipales son un pispás. Con suerte, las primeras actuaciones empezarán a moverse a finales de 2023 o inicios de 2024. Valga como ejemplo que aún no se conoce ningún proyecto redactado para la conversión del Conventual de la calle San Juan en un 'segundo ayuntamiento', que es lo que pretenden.

Parece bien que Ignacio Gragera no quiera pararse y transmita los proyectos que tiene en mente por si se mantiene de alcalde. Parece aún mejor que se empeñe en consensuarlo con el resto de partidos para que no queden aparcados gobierne quien gobierne. Es bueno, además, que estos planes de impulso financiados por el propio Ayuntamiento no tengan fecha límite para gastar el dinero.

Pero, aún así, llama la atención que Cs y PP creen este programa cuando el Ayuntamiento está asfixiado administrativamente y tiene una larga ristra de proyectos pendientes. Desde los más pequeños, como los quioscos del Pirulo o del parque de la Legión, a otros de mayor enjundia, como la compra de parcelas en El Pico para convertirlo en un parque.

El colapso administrativo no ha caído del cielo. El Ayuntamiento tiene poco más de un año para gastar 12,5 millones de euros de los fondos europeos Edusi. A esto se unen inversiones rutinarias de los presupuestos, los planes de impulso de otros años o la lluvia de millones de los Next Generation. En quince días se convocan los fondos europeos Poctep y sería extraño que Badajoz no optara a ninguno de los 450 millones de euros que Europa destina a la Raya.

Todo esto conlleva un trabajo interno ingente, que afrontan unos funcionarios que no terminan de estar a gusto tras las reivindicaciones del verano. No solo pedían dinero, sino también cubrir las vacantes para poder cumplir con sus obligaciones.

Si a ese bloqueo administrativo se suman los problemas en el sector de la construcción, el resultado es que los operarios desaparecieron antes del verano de la piscina de la margen derecha y no se les conoce fecha de vuelta.

Los proyectos se eternizan, pero los políticos conocen la rentabilidad informativa de cada paso que dan

Además, las obras que salen adelante, como la rehabilitación del colegio San Pedro de Alcántara, tardan años en materializarse. La reforma comenzó esta semana, pero la pactaron Fragoso y Gallardo en junio de 2020.

Rentabilidad informativa

Todos sabemos que las inversiones necesitan un tiempo, pero los políticos conocen de sobra la rentabilidad informativa de cada proyecto.

Los medios informamos del anuncio de la iniciativa, la repetimos cuando el Ayuntamiento le busca fuente de financiación, cuando sacan a concurso la redacción del proyecto, su adjudicación, el proyecto en sí, la licitación de las obras, la contratación de los operarios y el inicio de la actuación. Esto sin contar con que si se piden fondos europeos o subvenciones, se cuenta otras dos o tres veces más (solicitud, concesión o negación) y sigue el camino. Cada obra puede salir en un medio de comunicación cinco o seis veces, como mínimo, antes de que una máquina entre en el solar. Y, después, otras dos o tres noticias para retransmitir el avance hasta que termina. Entonces, la inauguración.

Así da la sensación de que el Ayuntamiento hace muchas cosas, aunque en realidad sea la misma repetida varias veces y en ocasiones durante años. Los concejales saben que si anuncian, algo queda.

Cs y PP hacen bien siendo ambiciosos y mostrando su interés por seguir haciendo cosas, pero tiene pinta de que todos los proyectos anunciados esta semana tardarán años en materializarse. Si es que salen adelante.