«Según la noticia publicada recientemente, hemos tenido conocimiento de la modificación del proyecto de mejora de la carretera de Sevilla. En dicha reforma se ... incluye la ampliación de la acometida de agua potable hasta el kilómetro 4,5. Se trata de una excelente noticia, ya que representa una gran oportunidad de mejora en las condiciones de las urbanizaciones del entorno, al facilitar el acceso a agua potable y de calidad, un servicio público del que disfruta la mayoría de los vecinos de la ciudad de Badajoz.

Por ello, los vecinos de la urbanización Campomanes queremos expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Badajoz y, en particular, al área de Urbanismo, por su compromiso con la integración de los núcleos urbanos consolidados en la periferia de la ciudad. Al mismo tiempo, queremos destacar que este avance es fruto de un largo camino de negociaciones, reivindicaciones y gestiones, pues desde hace años venimos solicitando la regularización de nuestra urbanización.

Los vecinos abonamos de forma continuada impuestos como el IBI y, más recientemente, la tasa de recogida de basuras, y entendemos que ello debe corresponderse con la prestación efectiva de los mismos servicios municipales de los que disfrutan otros barrios de la ciudad.