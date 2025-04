'In dubio pro divitibus'

Uno de los argumentos principales esgrimidos contra la ley de amnistía es que socava un pilar central de nuestro Estado de Derecho: la igualdad de ... todos ante la ley. Pero ese manoseado principio es un mito jurídico y no se cumple ni siquiera en las consideradas democracias plenas, entre las que se encuentra España, según el índice de calidad democrática de 2023 que anualmente elabora y publica 'The Economist'. La ley, como llegó a admitir Carlos Lesmes cuando era presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), está pensada para el «robagallinas» y, en consecuencia, el dinero puede comprar la libertad. El caso Dani Alves es un botón de muestra.

El jugador podrá salir en libertad provisional si abona una fianza de un millón de euros, según el auto dictado esta semana por la Audiencia Provincial de Barcelona. El exjugador del Sevilla, Barça, Juventus o PSG fue condenado a cuatro años y medio de prisión por violar a una joven de 23 años en la discoteca barcelonesa Sutton y lleva 14 meses entre rejas a la espera de que se dicte una sentencia firme. Las partes aún puede recurrir una primera sentencia que fue polémica porque se aplicó al acusado casi la mínima pena de la horquilla fijada por la ley vigente en la fecha de la agresión sexual, la conocida como 'ley del solo sí es sí': entre 4 y 12 años de cárcel. Sin embargo, el tribunal estima que concurre la atenuante de reparación del daño por haber entregado el acusado a la denunciante 150.000 euros.

Dicha atenuante y la fianza de marras lanzan un mensaje preocupante a la ciudadanía: si tienes muchos posibles, tienes muchas más posibilidades de librarte de la cárcel. De hecho, uno de los magistrados que ha juzgado a Alves, Luis Belestá, ha emitido un voto particular discrepante con la mayoría de sus colegas al considerar que debe prorrogarse la prisión provisional del acusado con el límite máximo de la mitad de la pena impuesta (dos años y tres meses), pues estima que los argumentos que llevaron a acordarla «no solamente se han confirmado, sino que se han reforzado», ya que el tribunal ha constatado «hasta en tres ocasiones» que existía riesgo de fuga. Y recuerda que «todas las Secciones de esta Audiencia Provincial han ratificado decisiones de prorrogar la prisión provisional para evitar el riesgo de fuga incluso de penas inferiores a las impuestas a Alves». Belestá, además, insiste en el enorme potencial económico que tiene el futbolista.

En la misma línea, Ester García, la abogada de la víctima, ha criticado que la decisión «se aparta del concepto de justicia material» y se acerca al de «justicia para ricos y justicia para personas de a pie». «Muy probablemente esto no le hubiera pasado a ninguna persona condenada con las mismas circunstancias si no tuviera una capacidad económica tan importante como la que tiene Alves», ha denunciado.

No obstante, el caso Alves no es una excepción. ¿Cuántos grandes defraudadores, reales y venales, o responsables de grandes compañías, así como ricos de cuna y sinecura se han librado de prisión al pagar multimillonarias indemnizaciones o multas? Legión. Quien la hace la paga… y queda exonerado. Es una consecuencia más de nuestra sociedad de mercado, en la que todo se puede comprar y vender, hasta la libertad, y, por ende, la justicia no es igual para todos, es clasista y aplica un principio más capitalista que capital: 'In dubio pro divitibus', es decir, en caso de duda, falla a favor de los ricos.